Казахстанцы не хотят прерывать отдых в Турции из-за землетрясения

Требований срочно вернуться на родину от казахстанцев в Турции не поступало, заверили в МИД.

Казахстанские туристы пока не просили вернуть их на родину после землетрясения, сообщил сообщил Sputnik Казахстан руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.





"По данным на сегодняшний день, в посольство республики Казахстан в Анкаре и в генеральное консульство в Стамбуле, не поступало звонков от наших граждан с требованиями досрочно вернуться на родину", — сказал Жайнаков.

Как сообщили в МИДе, со вчерашнего дня в дипломатическое представительство в Турции поступило около 20 обращений от казахстанских туристов. Люди в основном просили совета о том, что им делать такой ситуации, отправляли свои контактные данные, сообщали о местоположении.





Что же касается поста Зарины Абденовой, находящейся в данный момент в Бодруме, о том, что казахстанские туристы паникуют из-за непрекращающихся афтершоков пятничного землетрясения, официальный представитель МИД сказал:





"Одна девушка поделилась своими эмоциональными впечатлениями и пошли заголовки "Туристы просят вернуть их домой". В основном туристы остаются, никакой паники нет, никакой суеты нет, есть определенные меры безопасности, которым рекомендуют следовать местные власти и руководство отелей, — добавил Жайнаков. — Нам известно, что ночью были повторные толчки и люди ночевали вне здания. Это нормальные меры предосторожности в случае землетрясений — в момент толчков необходимо выйти из зданий и переждать".





Также он отметил, что все, кому необходима помощь, могут обратиться в консульство и дипломаты ее окажут по мере возможности.





"Кто очень сильно опасается за свою жизнь и безопасность, может прервать свой отдых и вернуться в частном порядке. Все рейсы из Казахстана в Турцию и обратно выполняются в прежнем режиме. Насколько мне известно, ни один рейс отменен не был. Сейчас туристы летают по маршруту Алматы — Стамбул и далее пересаживаются на местные авиалинии. Но, могу подтвердить, что ни один из обратившихся не высказал намерения прервать свой отдых. Сегодня, буквально час назад, разговаривал с нашим консулом в Стамбуле он подтвердил, что никто из обратившихся не просил вернуть их в Казахстан", — сказал Жайнаков.





Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу, 21 июля в прибрежной зоне Эгейского моря. Эпицентр находился на расстоянии 10,3 километров от турецкого курорта Бодрум и 16,2 километров от греческого острова Кос.





Жертвами подземных толчков на острове Кос стали два человека, пострадали 120. В Турции пострадали 80 человек, никто не погиб.





Все новости по теме читайте здесь



