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Из-за пожара в жилом доме в Алматы эвакуировали 13 человек

22 июля 2017, 18:36

Обошлось без пострадавших.

В Алматы в одном из жилых домов, расположенного по адресу: Бостандыкский район ул. Жарокова д.184, произошел пожар, передает Zakon.kz.

Горел балкон в одной из квартир. Как уточнила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова, произошло горение балкона с переходом на кровлю на 4-м этаже 4-х этажного жилого дома.

"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 17:39. Пожар локализован в 17:47 и ликвидирован в 17:54. Эвакуировано 13 человек. Площадь пожара составила 15 кв.м", - сообщила официальный представитель.



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