Казахстанец успешно дебютировал нокаутом в М-1 Global

Казахстанский боец Арман Ашимов ярчайшим нокаутом завершил свой первый бой в профессиональном турнире M-1 Challenge 81 Битва в горах 6, который прошел в Таргиме, Ингушетия. Арман нокаутировал не знавшего прежде поражений дагестанского бойца Гаджимурада Алиева во втором раунде, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации смешанного боевого искусства ММА Казахстана.













Противостояние яркого ударника Армана Ашимова и мастера борьбы и грэпплинга Гаджимурада Алиева не продлилось и двух раундов. На протяжении первого раунда, с небольшим перевесом, доминировал Ашимов, не давая сопернику перевести ход боя в партер. Уже в начале второго раунда, Алиев попытался атаковать, но Арман правым кроссом вразрез встретил соперника.





«Я видел слабые места в ударной технике соперника и использовал его ошибки в свою пользу. Очень помогли подсказки моего тренера Нурлана Мамыралиева. Перед боем он дал установку закончить бой менее, чем за 10 ударов. Я выполнил его задание», - поделился своими впечатлениями Арман Ашимов.









По словам Председателя Ассоциации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, организаторы турнира были впечатлены поединком и сразу выразили желание подписать контракт с Ашимовым, об этом написали матчмейкеры М-1 Global: «Это было супер! Мои поздравления! Хотим его на контракт, еще бой и можно за титул драться».





Арман Ашимов – победитель Кубка Казахстана по ММА, Чемпион Казахстана, Евразии и Европы по K-1, неоднократно выступавший на турнирах Алаш Прайд.







