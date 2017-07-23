Команда КВН «Спарта» из Астаны завоевала главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН»

В фестивале приняли участие более 20 команд.

Главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске завоевала команда «Спарта» из Астаны, сообщает «Комсомольская правда».





В фестивале приняли участие более 20 команд.





Судили именитых КВНщиков звездные члены жюри. Среди них - Михаил Галустян, Пелагея, Валдис Пельш и другие.





По итогам фестиваля обладателями наград стали: Малый КиВиН в темном - «Борцы», Сургут - Малый КиВиН в светлом - сборная Забайкальского края, Чита Малый КиВиН в золотом - сборная Цирка, Москва Большой КиВиН в темном - «Раисы», Иркутск Большой КиВиН в светлом - «Русская дорога», Армавир Большой КиВиН в золотом - «Спарта», Астана Президентский КиВиН - «Радио свобода», Ярославль Три янтарных КиВиНчика достались Сергею Безрукову, Ладе Дэнс и Гульнаре Сильбаевой.







