Команда КВН «Спарта» из Астаны завоевала главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН»
23 июля 2017, 09:52
В фестивале приняли участие более 20 команд.
Главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске завоевала команда «Спарта» из Астаны, сообщает «Комсомольская правда».
В фестивале приняли участие более 20 команд.
Судили именитых КВНщиков звездные члены жюри. Среди них - Михаил Галустян, Пелагея, Валдис Пельш и другие.
По итогам фестиваля обладателями наград стали: Малый КиВиН в темном - «Борцы», Сургут - Малый КиВиН в светлом - сборная Забайкальского края, Чита Малый КиВиН в золотом - сборная Цирка, Москва Большой КиВиН в темном - «Раисы», Иркутск Большой КиВиН в светлом - «Русская дорога», Армавир Большой КиВиН в золотом - «Спарта», Астана Президентский КиВиН - «Радио свобода», Ярославль Три янтарных КиВиНчика достались Сергею Безрукову, Ладе Дэнс и Гульнаре Сильбаевой.
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