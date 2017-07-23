Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Команда КВН «Спарта» из Астаны завоевала главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН»

23 июля 2017, 09:52

В фестивале приняли участие более 20 команд.

Главный приз фестиваля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске завоевала команда «Спарта» из Астаны, сообщает «Комсомольская правда».

В фестивале приняли участие более 20 команд.

Судили именитых КВНщиков звездные члены жюри. Среди них - Михаил Галустян, Пелагея, Валдис Пельш и другие.

По итогам фестиваля обладателями наград стали: Малый КиВиН в темном - «Борцы», Сургут - Малый КиВиН в светлом - сборная Забайкальского края, Чита Малый КиВиН в золотом - сборная Цирка, Москва Большой КиВиН в темном - «Раисы», Иркутск Большой КиВиН в светлом - «Русская дорога», Армавир Большой КиВиН в золотом - «Спарта», Астана Президентский КиВиН - «Радио свобода», Ярославль Три янтарных КиВиНчика достались Сергею Безрукову, Ладе Дэнс и Гульнаре Сильбаевой.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...