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В Алматы загорелся скоростной поезд "Тулпар-Тальго"

23 июля 2017, 15:31

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы на базе технического обслуживания произошло возгорание в поезде «Тулпар-Тальго», передает Zakon.kz.

Пожар произошел в районе проспекта Райымбека и улицы Полежаева, где находится грузовая таможенная станция.

Возгорание произошло в техническом отделе последнего вагона. Прибывшие пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь. Жертв и пострадавших нет.

"Поезд был пустой и находился на базе техобслуживания. Это был скоростной поезд сообщением Алматы-Шымкент. Сейчас создана комиссия для определения причины возгорания", - прокомментировал президент ТОО «Патент Тальго» Паскуаль Торрес.

Фото: МИА "Казинформ"


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