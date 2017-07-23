В Алматы загорелся скоростной поезд "Тулпар-Тальго"
23 июля 2017, 15:31
Жертв и пострадавших нет.
В Алматы на базе технического обслуживания произошло возгорание в поезде «Тулпар-Тальго», передает Zakon.kz.
Пожар произошел в районе проспекта Райымбека и улицы Полежаева, где находится грузовая таможенная станция.
Возгорание произошло в техническом отделе последнего вагона. Прибывшие пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь. Жертв и пострадавших нет.
"Поезд был пустой и находился на базе техобслуживания. Это был скоростной поезд сообщением Алматы-Шымкент. Сейчас создана комиссия для определения причины возгорания", - прокомментировал президент ТОО «Патент Тальго» Паскуаль Торрес.
Фото: МИА "Казинформ"
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