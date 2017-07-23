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В Алматы горел Range Rover

23 июля 2017, 23:44

Обошлось без пострадавших.

Сегодня в Алматы горел Range Rover, сообщает Zakon.kz.

По информации официального представителя ДЧС города Сандугаш Баймухамбетовой, вызов на пульт "101" поступил в 19:49. Возгорание произошло в Алмалинском районе на ул.Абылай хана, около пр. Абая.

"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 19:54 часов. Как выяснилось, произошло горение моторного отсека Range Rover с переходом в салон на общей площади 3 м.кв. Пожар ликвидирован в 20:03 часов. Пострадавших нет", - сообщила официальный представитель.



Фото: кадр из видео.

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