Старейший в мире ламантин погиб через день после 69-летия
24 июля 2017, 09:16
Ламантин Снути погиб «в результате душераздирающего инцидента».
В океанариуме Флориды умер старейший в мире ламантин, за день до своей гибели отпраздновавший 69-й день рождения, сообщает НТВ.ru.
Как сообщили в Музее Южной Флориды, ламантин Снути погиб «в результате душераздирающего инцидента».
Известно, что ламантина нашли в подводном помещении, которое используется только для доступа к техническим системам океанариума. Вход в него обычно заперт, но теперь почему-то оказался открыт. Расследование обстоятельств гибели Снути ведется.
Снути родился 21 июля 1946 года в океанариуме Майами. Это было первое зарегистрированное рождение ламантина под человеческой опекой.
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