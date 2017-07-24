Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Старейший в мире ламантин погиб через день после 69-летия

24 июля 2017, 09:16

Ламантин Снути погиб «в результате душераздирающего инцидента».

В океанариуме Флориды умер старейший в мире ламантин, за день до своей гибели отпраздновавший 69-й день рождения, сообщает НТВ.ru.

Как сообщили в Музее Южной Флориды, ламантин Снути погиб «в результате душераздирающего инцидента».

Известно, что ламантина нашли в подводном помещении, которое используется только для доступа к техническим системам океанариума. Вход в него обычно заперт, но теперь почему-то оказался открыт. Расследование обстоятельств гибели Снути ведется.

Снути родился 21 июля 1946 года в океанариуме Майами. Это было первое зарегистрированное рождение ламантина под человеческой опекой.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...