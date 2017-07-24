Как реально получить 10 соток земли под ИЖС

Все мы знаем, что каждый гражданин, согласно Земельного кодекса , может получить 0, 10 га или в простонародье 10 соток под ИЖС.





К сожалению, граждане, заинтересованные в получении заветных 10 соток, не знают важные детали при подаче ходатайств и оформлении земли.





Итак, важные детали получения 10 соток под ИЖС я распределил на 10 важных условий, соблюдение которых является залогом успеха в деле получения земельного участка.





ПЕРВОЕ - не подавайте ходатайства туда, куда массово подают люди. Порассуждайте, ПОЧЕМУ В АЛМАТЫ И АСТАНЕ ПО ДВЕ СОТНИ И СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, УЧТЕННЫХ НА 10 СОТОК, А ЗЕМЛЮ НЕ ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ НИКТО. К сожалению, правовая безграмотность в стране с миллионным количеством юристов огромная, люди зачастую подают заявления по зову сердца, по интуиции, по компасу, гадают на звездах месторасположение акимата, по совету соседа либо по консультации горе-юриста. Согласно Земельного кодекса, ходатайство подаете по месту нахождения земельного участка. То есть, подаете в тот акимат, где вы решили получить ваши 10 соток. Если в вашем поселке, либо селе нет акимата, подаете в тот акимат, куда относится по территориальности ваш поселок. Если будете правильно соблюдать первое условие, правильно будет учтено ваше ходатайство, в противном случае рискуете остаться как ЕДИНИЦА В ОГРОМНОЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ СТАТИСТИКЕ ОЧЕРЕДЕЙ НА ЗЕМЛЮ.





ВТОРОЕ – знайте, то, что в таких населенных пунктах как Алматы и Астана, Генеральный план, планы детальной планировки, проекты застроек не позволяют предоставление участков под ИЖС на бесплатной основе. Все выставляется на аукционы. Вы можете десятилетиями стоять в очереди и питать себя иллюзиями, что вот-вот поменяют Генплан, вот-вот выдадут землю. Нужно смириться с этим явлением, что земли нет. Это не является нарушением статьи 50 Земельного кодекса, если акиматы не выдают. А что делать, если вы стоите в очереди в этих городах и ВТОРОЙ пункт этих условий испортили вам настроение? Тогда, на подмогу придет ЧЕТВЕРТЫЙ пункт.





Если хотите узнать предусмотрены ли земельные участки под ИЖС, знайте есть Генплан, проект ПДП и застройки, проект земельно-хозяйственного устройства территории, а если в вашем поселке не проживает и 5 тысяч человек, то требуйте схему развития и застройки вашего поселка. Только и исключительно языком Закона вы можете заставить чиновников соблюдать ваши права. Другого способа не дано.





ТРЕТЬЕ – знайте, что участки под ИЖС выдают по мере подготовленности площадок для отвода. Другими слова, согласно Земельного кодекса в населенных пунктах с источниками центрального водоснабжения и электроснабжения выдаются участки с линиями водоснабжения и электроснабжения, при отсутствии источников центрального водоснабжения, участки выдаются при наличии линий электроснабжения. Если все это сформулировать на человеческий язык, то при предоставлении земли, столбы для линии электроснабжения с кабелями должны быть на доступном в пределах разумного расстоянии, быть подведены к вашему участку. Если вы видите, что столбов нет, электричества и в помине нет, но землю вам дали. Не радуйтесь этому, возможно горькие испытания от ожидании земли в очереди могут показаться легким волнением по сравнению со страданиями, связанными с отсутствием элементарного электричества. К сожалению, согласно Земельного кодекса вам могут выдать степь, пустую степь.





Если вам выдали участок в районах, где отсутствуют инженерные сети и сооружения, требуйте от Акимата сроки ввода в эксплуатацию этих сетей и сооружений или где ближайшие точки подключения к ним. Если Вам они и это не смогут обеспечить, знайте - это нарушение Закона. По хорошему, они должны обеспечить территорию минимальными благами цивилизации - электричеством. В противном случае, легче отказаться от такой земли.





ЧЕТВЕРТОЕ - ищите те населенные пункты (села, поселки), за пределом вашего города в периметре от 30 до 60 км, где проектируются инженерные сети с разумной очередью на землю. Всем должно быть понятно, что населенные пункты с огромной очередью - это крупные города, где существуют свои особенности градостроительного планирования и зачастую Генплан не предусматривает предоставление бесплатных земель под ИЖС.





Часто задается вопрос, откуда получить информацию об инженерных сетях и очереди граждан на землю?





Согласно Земельного кодекса, Закона РК "О доступе к информации", а также Правил предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство информация касательно количества состоящих людей в очереди и всевозможных утвержденных схем генеральных планов, ПДП, схемам инженерных коммуникаций и сетей размещается на специальных стендах и на интернет сайте местных исполнительных органов. Знайте, главное, стенды с его содержимой информацией должны обновляться раз в 3 месяца. Если вы заметите что стенды устарели, на стендах нет той информации, которая должны быть или вообще нет в помине никаких стендов, стенд исключительно на русском языке, трубите во все колокола, пишите в прокуратуру, требуйте от районных властей исполнения буквы Закона. Следите за тем, что стенды были расположены в доступном для людей месте, еще раз контролируйте соблюдения Закона, ведь это ваши права на землю.





ПЯТОЕ - если по счастливой случайности вам посчастливилось увидеть стенд, зафиксируйте первых 50-100 человек до вас на телефон, либо запишите. Для чего это нужно?! Поверьте, движение очереди практически не регулируется земельным законодательством, за исключением нескольких статьи, в Правилах предоставления земельных участков под ИЖС. Думаете, это статья вас будет защищать? Другими словами, как двигается очередь в случае смерти человека, потери или смены гражданства, включения его в Реестр недобросовестных землепользователей, либо в иные обстоятельства, непонятно. Это создает почву для злоупотребления со стороны чиновников, акиматов районов и городов. Не удивит меня, если в очереди найдете мертвых людей, людей, подавно покинувших страну, людей, потерявших документы, удостоверяющие личность или паспорта, людей, без определенного место проживания и всех других, не подозревающих, что они где-то стоят в очереди в интересах кого-то!!!!!!!! Знайте, мошенников в земельных отношениях много, их много и в среде чиновничьего круга. Если есть площадки под отвод и пришла ваша очередь, то знайте, они направляют вам уведомление о необходимости представления заявления в течение месяца. Если не прислали это уведомление и молчат, трубите во все колокола.





Постоянно отслеживайте свою очередь. Не уповайте на государство, знайте одно - что "в этом мире готовых у вас что-то забрать, чем дать (в том числе и очередь) больше". Отслеживайте, отслеживайте и отслеживайте. Для отслеживания вашей очереди, вам выдают уведомление о постановке на специальный учет. Это и есть тот документ, который должен быть предельно сохранен вами и отслежен.





ШЕСТОЕ - хотите получить участок, соблюдайте требования Земельного кодекса сейчас. Почему? Если у вас есть сейчас участок, который скажем вы купили, унаследовали, дарственно получили и по решению суда лишены права собственности. То вы попадаете в «черный список». У нас в земельных отношениях этот список называют - Реестр лиц, у которых принудительно изъяты земельные участки. Если вас занесли, то земельный участок от государства вы не сможете получить участок в течение трех лет с момента вступления в законную силу решения суда. Таким людям, находящимся в реестре





предоставление земли не допускается. Поэтому, раз уж решились получить заветные 10 соток, старайтесь соблюдать Закон и по другим своим землям.





СЕДЬМОЕ - если вы пришли в Акимат района, поселка, села и вам говорят земли нет, вас разворачивают без намека на постановку вашего ходатайства на спецучет. Потребуйте официальный отказ за подписью акима в постановке на спецучет (очередь). Скажу вам, если аким не камикадзе или не идиот, он вам не даст такую бумагу! Почему? Все просто. Если действительно свободных массивов под отвод нет, нет возможности удовлетворения и спрашиваемого ходатайства, то заявление не разворачивается как это делается нашими акиматами. Заявление берется на специальный учет и вы ждете своей очереди. Всегда требуйте письменного отказа, ведь письменным документом вы можете восстановить нарушенные ваши права. А нарушений, скажу вам, очень много.





ВОСЬМОЕ – знайте, что участок под ИЖС бесплатно, является правом каждого гражданина. Если в вашей семье есть несколько трудоспособных и достигших совершеннолетия членов семьи, то каждый из них обладает правом получить 0,10 соток под ИЖС бесплатно. Если вам в акимате вдруг сказали, что примут на спецучет только одно заявление на одну семью, либо выдадут один участок, потребуйте письменного ответа. Уверяю вас, никто в акимате такой документ не выдаст. Как сделать правильно, если у вас в семье несколько членов семьи, достигших совершеннолетия? Мой совет каждому - не подавайте все заявления всех членов семьи в один акимат, раскидайте эти заявления в населенные пункты в периметре свободной доступности. Только так, вы можете мониторить в каких населенных пунктах очередь на землю продвигается быстрее и в каких масштабах проектируются инженерные сети и инфраструктура. Только, для того, чтобы раскидать ваши заявления, вы должны изучить в каждом населенном пункте состояние с очередью на землю и планы строительства инженерных сетей.





ДЕВЯТОЕ - если вам отказали в конкретном населенном пункте в постановке на спецучет по причине того, что в данном районе либо населенном пункте, согласно градостроительной документации, не предусмотрены массивы под ИЖС, не теряйте время, не судитесь. Лучшее решение - подайте в другие населенные пункты. Воспользуйтесь веб-порталом Электронного Правительства и подайте письменные запросы в областной местный исполнительный орган, управление архитектуры и градостроительства и детализируйте ваши запросы. Уверяю, у вас будет на руках весьма важная информация.



