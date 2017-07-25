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Телеведущую убило деревом после месяцев борьбы за его вырубку

25 июля 2017, 06:18

Происшествие зафиксировали уличные камеры наблюдения.

В Индии 58-летнюю телеведущую Канчан Нат (Kanchan Nath) убило рухнувшей на нее пальмой после того, как женщина несколько месяцев боролась за вырубку дерева. Об этом сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел в индийском городе Мумбаи. Нат возвращалась с занятий йогой, и по дороге из-за резкого порыва ветра на нее упала пальма. Происшествие зафиксировали уличные камеры наблюдения. Прохожие попытались помочь пострадавшей и вызволить ее. В результате телеведущая скончалась в больнице от полученных травм.

Издание выяснило, что за несколько месяцев до трагедии Нат и ее муж подписывали петицию о вырубке пальмы, но местные власти приняли решение, что дерево не представляет угрозы. Муж телеведущей уточнил, что они пытались решить вопрос с опасным деревом и после отказа на вырубку.

Мужчина намерен судиться с властями города из-за смерти жены.

Фото: Caters News Agency

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