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Цукерберг заочно поспорил с Маском о конце света из-за искусственного интеллекта

25 июля 2017, 08:43

Цукерберг ответил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, искусственный интеллект сделает жизнь людей только лучше.

Глава Facebook Марк Цукерберг назвал «безответственной» позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта. С таким заявлением предприниматель выступил во время трансляции в Facebook Live, сообщает Лента.ру.

Один из пользователей соцсети поинтересовался мнением Цукерберга относительно недавнего заявления Маска, где тот признался в опасениях из-за развития искусственного интеллекта в будущем. Цукерберг ответил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, искусственный интеллект сделает жизнь людей только лучше.

«Сценарии конца света очень безответственны», — заявил создатель Facebook.

17 июля Илон Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов, заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». По мнению Маска, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности распространении фейковых новостей. Бизнесмен отметил, что в его распоряжении имеется доступ к самым передовым технологиям искусственного интеллекта.
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Фото: Lino De Vallier

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