На севере Синая прогремел мощный взрыв

На южной окраине столицы провинции Северный Синай экипаж танка египетской армии предотвратил крупный теракт , сообщают , сообщают Vesti.ru





Боевики предприняли попытку совершить подрыв колонны грузовиков, но путь заминированному автомобилю преградил танк, подмяв машину под себя.





Десятки находившихся в грузовиках людей сумели выскочить из машин и разбежаться, но заложенная взрывчатка сдетонировала в уже искореженной машине, передает ТАСС.





Произошел мощный взрыв, унесший жизни семи человек — трех мужчин, двух женщин и двух детей, оказавшихся рядом с местом взрыва.





Официальный представитель вооруженных сил Египта сообщил, что в заминированном автомобиле находилось около 100 килограммов взрывчатки. Если бы план террористов был осуществлен, то жертвами теракта могли стать до 60 военнослужащих и гражданских лиц.