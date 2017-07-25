На севере Синая прогремел мощный взрыв
25 июля 2017, 10:47
Взрыв унес жизни семи человек.
На южной окраине столицы провинции Северный Синай экипаж танка египетской армии предотвратил крупный теракт, сообщают Vesti.ru.
Боевики предприняли попытку совершить подрыв колонны грузовиков, но путь заминированному автомобилю преградил танк, подмяв машину под себя.
Десятки находившихся в грузовиках людей сумели выскочить из машин и разбежаться, но заложенная взрывчатка сдетонировала в уже искореженной машине, передает ТАСС.
Произошел мощный взрыв, унесший жизни семи человек — трех мужчин, двух женщин и двух детей, оказавшихся рядом с местом взрыва.
Официальный представитель вооруженных сил Египта сообщил, что в заминированном автомобиле находилось около 100 килограммов взрывчатки. Если бы план террористов был осуществлен, то жертвами теракта могли стать до 60 военнослужащих и гражданских лиц.
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