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Президент Кыргызстана: Никогда не прощу Аскара Акаева

25 июля 2017, 11:45

«Как можно сволочей прощать, которые столько гадостей сделали?».

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на ежегодной пресс-конференции в Чолпон-Ате, заявил, что никогда не простит Аскара Акаева, сообщает Kabarlar.org.

«Если бы в Кыргызстане было много золота, мы могли бы финансировать культуру, снимать фильмы, поддерживать искусство. Все говорят о том, чтобы простить и вернуть Акаева, но я не понимаю этого. Я Акаева никогда не прощу. Ради своей шкуры он отдал 1 тысячу тонн золота. В Кыргызстане нет нефти, но есть золото. Как можно сволочей прощать, которые столько гадостей сделали?» — задался вопросом президент.

По словам Атамбаева, тех, кто подписывал в документы о Кумторе, нужно вернуть в Кыргызстан и учинить допрос, выяснив, кто заставил их это сделать.

«Молодые грамотные парни сейчас болтаются по миру, их вернуть бы, только бы они дали показания», — отметил он.

Фото: Sputnik Кыргызстан

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