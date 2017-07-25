 
Новости за сегодня

Развитие гендерной политики

 

Сегодня в Алматинском районном суде города Астаны проведено лекционное занятие на тему «Развитие гендерной политики»

В работе круглого стола приняли участие судьи и специалисты районного суда.

Судья районного суда А.Тагажаева отметила, что государственная политика в гендерной правовой сфере возвысилась, также увеличилось участие женщин в мире экономики и политики. На данное время Казахстан среди гендерных равноправных стран занимает 31 место из 131 во всем мире.

 В Республике Казахстан не допускается гендерное разделение и делают все возможное для развития гендерного равноправия.

В завершении лекции участники мероприятия обменялись мнениями по обсужденной теме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 июля 2017, 12:02
Источник, интернет-ресурс:

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код