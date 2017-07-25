Развитие гендерной политики

Сегодня в Алматинском районном суде города Астаны проведено лекционное занятие на тему «Развитие гендерной политики»

В работе круглого стола приняли участие судьи и специалисты районного суда.

Судья районного суда А.Тагажаева отметила, что государственная политика в гендерной правовой сфере возвысилась, также увеличилось участие женщин в мире экономики и политики. На данное время Казахстан среди гендерных равноправных стран занимает 31 место из 131 во всем мире.

В Республике Казахстан не допускается гендерное разделение и делают все возможное для развития гендерного равноправия.

В завершении лекции участники мероприятия обменялись мнениями по обсужденной теме.