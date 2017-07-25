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Драка со стрельбой произошла в ночном заведении Алматы

25 июля 2017, 12:55

По предварительным данным, никто не пострадал.

В одном из увеселительных заведений Алматы произошла драка, в ходе которой были слышны выстрелы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, инцидент произошел 22 июля около 4 часов утра, в увеселительном заведении, расположенном на пересечении улиц Желтоксан - Жамбыла.

"В УВД Алмалинского района поступил звонок о том, что на летней площадке дерутся, слышны выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время осмотра обнаружили и изъяли гильзы от газотравматического оружия. Принадлежность оружия в настоящее время устанавливается. По данному факту в полицию с заявлением никто не обращался", - уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Также она добавила, что после случившегося за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас ведется расследование по ст.293 УК РК - хулиганство. Устанавливаются личности зачинщиков инцидента.

фото: NEWS.am

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