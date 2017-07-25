Драка со стрельбой произошла в ночном заведении Алматы

По предварительным данным, никто не пострадал.

В одном из увеселительных заведений Алматы произошла драка, в ходе которой были слышны выстрелы , передает , передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, инцидент произошел 22 июля около 4 часов утра, в увеселительном заведении, расположенном на пересечении улиц Желтоксан - Жамбыла.





"В УВД Алмалинского района поступил звонок о том, что на летней площадке дерутся, слышны выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции во время осмотра обнаружили и изъяли гильзы от газотравматического оружия. Принадлежность оружия в настоящее время устанавливается. По данному факту в полицию с заявлением никто не обращался", - уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





Также она добавила, что после случившегося за медицинской помощью никто не обращался. Сейчас ведется расследование по ст.293 УК РК - хулиганство. Устанавливаются личности зачинщиков инцидента.



