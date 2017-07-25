EXPO 2017: анонс мероприятий на 26 июля

Что посмотреть на международной выставке в среду.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 11:00 состоится празднование Национального дня Республики Куба. Делегацию страны - участницы возглавит Президент Торговой Палаты Республики Куба - г-н Орландо Николас Эрнандес Гильен.





Стоит отметить, что Куба проводит свой Национальный день на всех специализированных выставках именно 26 июля, в День национального восстания. В этот день в 1953 году группа молодых кубинцев, под командованием Фиделя Кастро, нападает на военные казармы «Монкада» с целью инициирования вооруженной борьбы против диктатуры Фульхенсио Батиста.





В Национальный день Кубы будет представлено музыкальное шоу «Ритмы с Кубы». Это прекрасная возможность насладиться энергией и страстью кубинской культуры.





Завершит шоу – программу карнавальный парад со сцены Национального дня до павильона Латинской Америки, где всем гостям будет представлена информация о стране – участнице.





В 15:00 в медиа-центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного турнира по футболу «EXPO-2017 Football Cup».





Участники пресс-конференции:





1) Чайжунусов Аллен Серажанович, директор департамента продвижения и туризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;

2) Куриев Тамерлан Азаматович, Генеральный менеджер турнира, Президент спортивного агентства «Нью Спорт»;

3) Байшаков Сеильда Икрамович, Президент Федерации футбола Казахстана;

4) Кожахмет Айдын, спортивный журналист, футбольный эксперт.





Напомним, что 5 и 6 августа на стадионе «Астана Арена» легенды мирового футбола примут участие в Международном футбольном турнире «EXPO-2017 Football Cup», организованном в рамках Астана ЭКСПО-2017.





На столичном стадионе встретятся сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Своей игрой болельщиков порадуют Мирослав Клозе, Йенс Леманн, Кевин Кураньи, Франко Барези, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Педро Паулета, Паулу Ферейра, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Мичел Сальгадо, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и др.





Казахстан представят ветераны отечественного футбола, в составе с Олегом Воскобойниковым, Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым, Нурболом Жумаскалиевым и Андреем Финонченко.





В 19:00 состоится цикл лекций куратора многочисленных выставок по всему миру В. Мизиано на тему: «Биеннале: за и против» и «Куратор: возлюбленный враг искусства».





Виктор Мизиано — теоретик современного искусства, куратор. Основатель (1993) и главный редактор «Художественного журнала» (Москва), редактор Manifesta Journal: Journal of Contemporary Curatorship (2003–2011), также куратор многочисленных выставок по всему миру, в том числе — куратор павильона России (1995, 2003).





Как и любая масштабная периодическая выставка Биеннале воспринимается сегодня приоритетным форматом показа искусства. И действительно, масштаб мегавыставки адекватен масштабу современного художественного производства, получившего ныне определение глобального.





В 21.30 на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017 в рамках Дней культуры Жамбылской области состоится праздничный концерт областной филармонии «Әуені әсем Әулие ата!».



Напоминаем, что с 26 по 30 июля рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане пройдут Дни культуры Жамбылской области. В культурно-массовых мероприятиях примут участие около 700 человек. В целях ознакомления гостей и посетителей международной выставки «ЭКСПО-2017» из разных стран мира, с историей Древнего Тараза, 20 мая 2017 года с историко-культурного центра «Древний Тараз» был торжественно отправлен этнографический караван «Древний Тараз – Астана». Караван прибудет в «Парк влюбленных» города Астаны 26 июля.

С 26 по 30 июля в этноауле на территории городского ипподрома «Казанат» будут действовать деревня мастеров прикладного искусства, торговые точки «Восточный базар».

27 июля и 28 июля в театре Молодежи будет представлена постановка спектаклей областного казахского драматического театра «Домалақ ене» «Ең жақсы еркек», в Государственном академическом русском драматическом театре имени М.Горького постановка спектакля «Дон Жуан» Г.Фигейредона.

В завершении, 28 июля пройдет гала-концерт «Думанды елім!» с участием артистов Жамбылской области.





Фото: YouTube







