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EXPO 2017: анонс мероприятий на 26 июля

25 июля 2017, 17:29

Что посмотреть на международной выставке в среду.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.

Так, в 11:00 состоится празднование Национального дня Республики Куба. Делегацию страны - участницы возглавит Президент Торговой Палаты Республики Куба - г-н Орландо Николас Эрнандес Гильен.

Стоит отметить, что Куба проводит свой Национальный день на всех специализированных выставках именно 26 июля, в День национального восстания. В этот день в 1953 году группа молодых кубинцев, под командованием Фиделя Кастро, нападает на военные казармы «Монкада» с целью инициирования вооруженной борьбы против диктатуры Фульхенсио Батиста.

В Национальный день Кубы будет представлено музыкальное шоу «Ритмы с Кубы». Это прекрасная возможность насладиться энергией и страстью кубинской культуры.

Завершит шоу – программу карнавальный парад со сцены Национального дня до павильона Латинской Америки, где всем гостям будет представлена информация о стране – участнице.

В 15:00 в медиа-центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного турнира по футболу «EXPO-2017 Football Cup».

Участники пресс-конференции:

1) Чайжунусов Аллен Серажанович, директор департамента продвижения и туризма АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»;
2) Куриев Тамерлан Азаматович, Генеральный менеджер турнира, Президент спортивного агентства «Нью Спорт»;
3) Байшаков Сеильда Икрамович, Президент Федерации футбола Казахстана;
4) Кожахмет Айдын, спортивный журналист, футбольный эксперт.

Напомним, что 5 и 6 августа на стадионе «Астана Арена» легенды мирового футбола примут участие в Международном футбольном турнире «EXPO-2017 Football Cup», организованном в рамках Астана ЭКСПО-2017.

На столичном стадионе встретятся сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Своей игрой болельщиков порадуют Мирослав Клозе, Йенс Леманн, Кевин Кураньи, Франко Барези, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Педро Паулета, Паулу Ферейра, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Мичел Сальгадо, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и др.

Казахстан представят ветераны отечественного футбола, в составе с Олегом Воскобойниковым, Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым, Нурболом Жумаскалиевым и Андреем Финонченко.

В 19:00 состоится цикл лекций куратора многочисленных выставок по всему миру В. Мизиано на тему: «Биеннале: за и против» и «Куратор: возлюбленный враг искусства».

Виктор Мизиано — теоретик современного искусства, куратор. Основатель (1993) и главный редактор «Художественного журнала» (Москва), редактор Manifesta Journal: Journal of Contemporary Curatorship (2003–2011), также куратор многочисленных выставок по всему миру, в том числе — куратор павильона России (1995, 2003).

Как и любая масштабная периодическая выставка Биеннале воспринимается сегодня приоритетным форматом показа искусства. И действительно, масштаб мегавыставки адекватен масштабу современного художественного производства, получившего ныне определение глобального.

В 21.30 на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017 в рамках Дней культуры Жамбылской области состоится праздничный концерт областной филармонии «Әуені әсем Әулие ата!».

Напоминаем, что с 26 по 30 июля рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане пройдут Дни культуры Жамбылской области. В культурно-массовых мероприятиях примут участие около 700 человек. В целях ознакомления гостей и посетителей международной выставки «ЭКСПО-2017» из разных стран мира, с историей Древнего Тараза, 20 мая 2017 года с историко-культурного центра «Древний Тараз» был торжественно отправлен этнографический караван «Древний Тараз – Астана». Караван прибудет в «Парк влюбленных» города Астаны 26 июля.

С 26 по 30 июля в этноауле на территории городского ипподрома «Казанат» будут действовать деревня мастеров прикладного искусства, торговые точки «Восточный базар».

27 июля и 28 июля в театре Молодежи будет представлена постановка спектаклей областного казахского драматического театра «Домалақ ене» «Ең жақсы еркек», в Государственном академическом русском драматическом театре имени М.Горького постановка спектакля «Дон Жуан» Г.Фигейредона.

В завершении, 28 июля пройдет гала-концерт «Думанды елім!» с участием артистов Жамбылской области.

Фото: YouTube



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