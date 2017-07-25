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В этом году паломники Казахстана доберутся до Мекки, Медины и Джидды без пересадок

25 июля 2017, 22:04

До начала паломничества осталось около месяца.

С этого года паломники смогут напрямую добраться до священных мест, без пересадок. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, передает телеканал "Астана".

ДУМК совместно с авиакомпаниями, решили таким образом облегчить путь верующим. Напомним, до начала паломничества осталось около месяца. С 22 по 26 августа казахстанцы отправятся в Мекку. В этом году паломников около двух с половиной тысяч. Такое новшество стало возможным после переговоров с консульством Саудовской Аравии.

Гылымбек Мажиев, руководитель аппарата ДУМК:

Из Алматы, Астаны и Шымкента можно будет напрямую долететь до городов Мекки, Медины и Джидды. Это означает, что люди мечтавшие совершить паломничество, доберутся до святых мест всего за 4-5 часов. Главное перелет станет безопаснее. За 27 лет работы духовного управления такого еще не было.

Паломников будут перевозить две авиакомпании, - «Скат» и Flaynaz из Саудовской Аравии. Всего они совершат 9 рейсов. По словам представителей духовного управления мусульман, теперь для совершения полного паломничества у казахстанцев уйдёт около 13 дней. Цена перелёта в оба конца - 1600 долларов. Всего поездка в святые города обойдётся в среднем 3 тысячи 700 долларов. Отмечу, что 1 сентября для всех мусульман начинается священный праздник Курбан Айт.

Гылымбек Мажиев, руководитель аппарата ДУМК:

В 2015-2016 году цена на авиабилет была такой же. Естественно из-за повышения курса доллара, компании также хотят поднять цены. Но мы стараемся на протяжении долгого времени удерживать старые цены.


Н. Кумыспаева.

Фото: Sputnik / Серикжан Ковланбаев.

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