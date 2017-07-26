В Таразе на свет появился младенец весом более 6 кг

По словам врачей, за последние семь лет подобных случаев зарегистрировано не было.

В Таразе на свет появилась девочка, весом более шести килограммов. Рост необычно крупной малышки 67 сантиметров, передает передает ТК "Алматы"





У 29-летней мамы - Алёны Премушки это - третий ребенок. Стоит отметить, что всех детишек женщина родила естественным путём.





О том, что ребёнок родится крупным, женщина не догадывалась. Малышку родители назвали Ольгой.





Отец девочки сейчас находится в командировке в Кыргызстане. Дочь ещё не видел. Поэтому его ожидает большой сюрприз.





После первых детей спустя 9 лет родился вот такой вот ребенок. Я в шоке была, что ничего не надо было делать. Все хорошо, и с ребенком хорошо, и со мной все хорошо. На УЗИ ставили 4200, УЗИ когда последнее снимали. Как-то с этим согласились. А вот вышло 6200.





По словам врачей, за последние семь лет подобных случаев зарегистрировано не было. О необычной малышке сейчас говорит весь город. Многие люди съезжаются к родильному дому, чтобы взглянуть на девочку - «гиганта».





Малышка и мама чувствуют себя хорошо.





Эльвира Атабаева, акушер-гинеколог перинатального центра г. Тараз: В данный момент женщина находится с ребенком в послеродовом отделении, совместное отделение «Мать и дитя». Состояние удовлетворительное. 7 лет тому назад женщина тоже у нас родила, но там была операция кесарево сечение. Вес ребенка 6500.









А. Нуртазина