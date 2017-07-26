Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Таразе на свет появился младенец весом более 6 кг

26 июля 2017, 09:08

По словам врачей, за последние семь лет подобных случаев зарегистрировано не было.

В Таразе на свет появилась девочка, весом более шести килограммов. Рост необычно крупной малышки 67 сантиметров, передает ТК "Алматы".

У 29-летней мамы - Алёны Премушки это - третий ребенок. Стоит отметить, что всех детишек женщина родила естественным путём.

О том, что ребёнок родится крупным, женщина не догадывалась. Малышку родители назвали Ольгой.

Отец девочки сейчас находится в командировке в Кыргызстане. Дочь ещё не видел. Поэтому его ожидает большой сюрприз.

После первых детей спустя 9 лет родился вот такой вот ребенок. Я в шоке была, что ничего не надо было делать. Все хорошо, и с ребенком хорошо, и со мной все хорошо. На УЗИ ставили 4200, УЗИ когда последнее снимали. Как-то с этим согласились. А вот вышло 6200.

По словам врачей, за последние семь лет подобных случаев зарегистрировано не было. О необычной малышке сейчас говорит весь город. Многие люди съезжаются к родильному дому, чтобы взглянуть на девочку - «гиганта».

Малышка и мама чувствуют себя хорошо.

Эльвира Атабаева, акушер-гинеколог перинатального центра г. Тараз: В данный момент женщина находится с ребенком в послеродовом отделении, совместное отделение «Мать и дитя». Состояние удовлетворительное. 7 лет тому назад женщина тоже у нас родила, но там была операция кесарево сечение. Вес ребенка 6500.


А. Нуртазина

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...