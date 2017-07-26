Минобразования не вмешивается в стоимость обучения в вузах страны – Е.Сагадиев
26 июля 2017, 10:34
"Если высшие учебные заведения считают, что при этой стоимости у них будет достаточное количество студентов, то это правильно".
Министерство образования никаким образом не влияет на стоимость обучения в частных вузах. Об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев на пресс-конференции в правительстве, передает Zakon.kz.
«Если высшие учебные заведения считают, что при этой стоимости у них будет достаточное количество студентов, то это правильно. Это рынок, это услуга. Я не думаю, что министерство образования должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение, иначе у нас опять пойдет замкнутый круг – та же коррупция, те же очереди, недоступность и т.д.», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его мнению, рынок все отрегулирует.
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