Сагадиев не будет участвовать в дебатах с Тайжаном
26 июля 2017, 10:44
"Мне это не интересно" - Е.Сагадиев.
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев не собирается участвовать в телевизионных дебатах с общественным деятелем Мухтаром Тайжаном. Об этом он сообщил на пресс-конференции в правительстве, передает Zakon.kz.
«Что касается Тайжана, я не считаю, что это моя функция, мне это не интересно, поэтому я с ним встречаться не собираюсь», - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в социальной сети М.Тайжан предложил министру образования и науки принять участие в телевизионных дебатах по реформе образования, проводимой в республике.
Фото: kursiv.kz
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