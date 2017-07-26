Как изменятся алматинский Арбат, "Старая площадь" и ул.Панфилова

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход работ по реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площади «Астана», обратив особое внимание подрядных организаций на необходимость соблюдения сроков и качества выполняемых работ, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.









Как доложили акиму города, на сегодня завершается замена тепловых сетей, ведется установка арычных лотков, а также подготовка основания для брусчатки, проводка кабелей для освещения, строительство сухих фонтанов и др. Уже на следующей неделе на вышеуказанных улицах начнутся работы по обновлению фасадов зданий в рамках единого архитектурного стиля.









Вместе с тем, не предусматривается вырубка существующих зеленых насаждений. В целях увеличения затененных пространств запланирована дополнительная посадка высокорослых деревьев: берёз, дубов, лип и осин, а также более тысячи кустарников разных видов. Всего будет произведено озеленение более 330 тыс. м2. земли.









В рамках реконструкции улицы Жибек жолы от ул.Кунаева до ул.Желтоксан предполагается максимальное благоустройство Арбата, сохранив прежний дух и разбив его на отдельные функциональные зоны. Будет увеличено количество мест для сидения, проводится реконструкция существующих фонтанов, появятся спортивные и детские площадки, вместо брусчатки будет использован высококачественный гранит.









Пешеходная зона на улице Панфилова от ул.Кабанбай батыра до ул.Жибек жолы будет также выложена гранитной плиткой, с размещением площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок, скамеек, обустройством велосипедных дорожек. Стоит отметить, что в ходе ремонтных работ были обнаружены фрагменты брусчатки старого города, которые будут сохранены и частично использованы в общей композиции проекта.









На площади «Астана» количество полос проезжей части будет сокращено. На высвободившемся пространстве появятся два сухих фонтана. Пешеходные и транспортные потоки будут разделены, северная сторона площади будет выложена экологически чистой гранитной плиткой.





На улицах Кабанбай батыра и Гоголя сужение проезжей части не планируется, но по длине всех пешеходных зон будет запрещена парковка, оставить автомобиль можно будет только в специально оборудованных «карманах» . Предполагается использование гранитной и бетонной плитки для тротуаров, высадка кустарников для защиты газонов, организация детских площадок и др.





Фото: пресс-службы