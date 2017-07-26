Столичный ЖК «Хайвил», где при пожаре погибли 4 человека, проверят на безопасность

Начальник ДЧС Астаны сообщил, что объект уже наказывали за несоблюдение пожарной безопасности.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны проводил плановую проверку ЖК «Хайвил» в начале года, по итогам которой были даны определенные предписания, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА «Казинформ»





«Были замечания, по которым мы привлекли к административной ответственности. В подвальном помещении было захламление (разбитые столы и стулья), потребовали обеспечить внутриквартальные проезды, потом пожарный гидрант после зимы был разморожен», - рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Барат Дузакбаев.





В стране внеплановые проверки объектов по закону запрещены, не считая объекты с высокой степенью риска.





Малый и средний бизнес мы сейчас практически не проверяем. Но после гибели людей мы совместно с жилищной инспекцией, с председателем КСК проводим разъяснительную работу. Доводим до них, какие требования необходимо выполнять (...)





Там произошло короткое замыкание кондиционера. По этому вопросу мы тоже рекомендации дали, хотя это умный дом и считается безопасным.





Мы дали рекомендации повторно проверить подъезды, электрическое обеспечение жилого дома, нагрузку на установку соблюдения технологических требований к прибору, который установили (кондиционер - прим.авт.)», - добавил начальник ДЧС Астаны.





По его словам, система пожарной автоматики при чрезвычайном происшествии, в котором погибли люди, сработала, но, возможно, погибшие не услышали пожарную сигнализацию или угорели до сигнала.





Напомним, в результате возгорания квартиры 14 июля в ЖК «Хайвил» в блоке D погибли 4 человека. Как позже выяснили в ДВД Астаны, погибшими оказались иностранцы - гражданин Нигерии 1953 года рождения, его супруга - гражданка Великобритании 1963 года рождения, и двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 17 лет. Мужчина был сотрудником Назарбаев Университета.





По предварительной версии, пожар вызван замыканием проводки.





Вчера на одном из балконов произошло короткое замыкание кондиционера без последующего возгорания. 6 июля горело одно из зданий блока A. Жертв и пострадавших не было.





А 19 февраля из-за пожара в ЖК было эвакуировано 150 человек, из них 50 детей. Был один пострадавший от угарного газа.





Анеля Касымова