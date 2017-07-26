EXPO 2017: анонс мероприятий на 27 июля

Так, в 11:00 состоится празднование Национального дня Иорданского Хашимитского Королевства.

Так, в 11:00 состоится празднование Национального дня Иорданского Хашимитского Королевства. В мероприятии примет участие посол Иордании в Казахстане Ахмад Идрис Иннаб.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





На праздновании Национального дня Иордании выступит ансамбль народной музыки города Аммана, созданный в 1995 году. Иорданский национальный ансамбль завоевал не мало престижных наград, последняя из них - на Фестивале Маурут в Кувейте. Артисты исполнят народные танцы, такие как «Jordan Dabka» в сопровождении народных музыкальных инструментов, таких как «Ребаб» и «Шебаб».





Амбициозная стратегия диверсификации энергетики Иордании открывает путь к более светлому будущему с точки зрения энергетической безопасности и экологической устойчивости. Иорданский павильон демонстрирует энергетические секторы страны и его будущие энергетические проекты.





В 11:00 в павильоне Италии состоится презентация Региона Лацио с участием Президента Регионального Совета Лацио, г-ном Даниэле Леодори.

Как известно, свои научные достижения на ЭКСПО-2017 представляют 15 итальянских регионов. Каждая тематическая неделя посвящена определенному региону Италии. На презентацию приглашены ведущие туроператоры Казахстана.





Также в 11:00 в китайском павильоне состоится церемония открытия «Недели Шэньси».





В мероприятии примут участие заместитель генерального секретаря провинциального правительства Чжан Гуанцзинь, член постоянного комитета НПКСК и прежний председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Вань Цзифэй, постоянный заместитель губернатора провинции Шэньси Лян Гуй и другие высокопоставленные гости.





В ходе открытия «Недели Шэньси» предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя выступления артистов театра, эстрадных и оперных певцов.





В 11:00 в павильоне Малайзии в рамках Недели Зеленых товаров и услуг пройдет серия мероприятий:





27 июля, компании HeveaBoard (производство древесно-стружечных плит), Free the Seed (производство био-разлагаемой упаковки из рисовой шелухи и соломки), Freelander Tech International (услуги в области взрывных работ и покрасочные услуги) и Energy CX (услуги дизайна для устойчивости окружающей среды и энергетики) проведут демонстрацию своих товаров и услуг.





28 июля, спикеры из Малайзии познакомят Вас с зеленым потенциалом пальмовой биомассы, в ходе которого Университет Universiti Putra Malaysia (UPM) сделает презентацию «Зеленые сэндвич-панели из отходов производства пальмового масла как тяжелый строительный материал». Начало в 11:00.





Далее, в 12:00 стартует дискуссия на тему «Микробная энергетическая когенерация - установки для очистки сточных вод на основе микробиологических топливных элементов», которую проведет Университет Universiti Teknikal Malaysia Melaka.



