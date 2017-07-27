За смерть школьника в Алматинской области осуждены три подростка
27 июля 2017, 10:28
15-летний ученик школы в Талгаре умер в результате жестокой драки между учащимися.
Трое подростков осуждены на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы за смерть 15-летнего школьника Шахзата Махаметова в Алматинской области, сообщили в пресс-службе областного суда.
По версии следствия, 18 ноября 2015 года произошла драка между двумя учащимися школы в Талгаре. Главным подозреваемым по делу проходил ученик параллельного класса, который якобы ударил Шахзата Махаметова в солнечное сплетение, от чего у него произошел разрыв селезенки, затем от падения и удара о землю — перелом шейного позвонка и перелом черепа.
"21 июля 2017 года в специализированном межрайонном ювенальном суде № 2 Алматинской области вынесен приговор в отношении трех подростков, двое из которых признаны виновными по статье 28 части 4 (Подстрекательство), статье 106 части 2 пунктам 5, 11 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК и приговорены к пяти годам лишения свободы", — сообщили в пресс-службе.
Еще один несовершеннолетний был признан виновным по статье 106 части 3 УК РК и приговорен к восьми годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник Sputnik Казахстан
Фото с сайта yaostrov.ru
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