Айман Мусаходжаева сыграла для Джона Малковича на скрипке Страдивари

Народная артистка Казахстана, президент международного кинофестиваля «Евразия» сыграла для голливудского актера Джона Малковича на знаменитой скрипке Страдивари,

Сегодня номинант премии «Оскар» пришел в Казахский национальный университет искусств, чтобы послушать концерт исполнителей-воспитанников вуза.





Во время концерта ректор университета Айман Мусаходжаева вместе с оркестром исполнила на двухсотлетней скрипке Страдивари композиции Пабло де Сарасате «Наварра» для двух скрипок и оркестра и Фриц Крейслера «Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни». Актеру особо понравился күй-шашу «Сарыарка», который исполнил ансамбль домбристов «Шабыт». «Прекрасный концерт», - отметил Малкович.









Знаменитый актер, продюсер и режиссер Джон Малкович участвует в кинофестивале «Евразия», который проходит с 22 по 28 июля.





Малкович в Казахстане уже второй раз. Несколько лет назад он приезжал в Алматы для участия в казахстанско-американском кинофестивале.





Сегодня он посетит детскую больницу в Астане, а завтра примет участие в торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Евразия».





Ранее Астану посетил еще один знаменитый актер - Николас Кейдж. Он также приехал в Казахстан для участия в XIII Международном кинофестивале «Евразия». После встречи в университете для почетного гостя накрыли дастархан. Там, в лучших традициях казахского гостеприимства, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева накинула на плечи дорогого гостя чапан. Позже фото Кейджа и Мусаходжаевой разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб





Дамир Байманов

Фото © Sputnik / Болат Шайхинов



