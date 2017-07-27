Айман Мусаходжаева сыграла для Джона Малковича на скрипке Страдивари
27 июля 2017, 13:57
Знаменитый актер, продюсер и режиссер участвует в кинофестивале «Евразия».
Народная артистка Казахстана, президент международного кинофестиваля «Евразия» сыграла для голливудского актера Джона Малковича на знаменитой скрипке Страдивари, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня номинант премии «Оскар» пришел в Казахский национальный университет искусств, чтобы послушать концерт исполнителей-воспитанников вуза.
Во время концерта ректор университета Айман Мусаходжаева вместе с оркестром исполнила на двухсотлетней скрипке Страдивари композиции Пабло де Сарасате «Наварра» для двух скрипок и оркестра и Фриц Крейслера «Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни». Актеру особо понравился күй-шашу «Сарыарка», который исполнил ансамбль домбристов «Шабыт». «Прекрасный концерт», - отметил Малкович.
Знаменитый актер, продюсер и режиссер Джон Малкович участвует в кинофестивале «Евразия», который проходит с 22 по 28 июля.
Малкович в Казахстане уже второй раз. Несколько лет назад он приезжал в Алматы для участия в казахстанско-американском кинофестивале.
Сегодня он посетит детскую больницу в Астане, а завтра примет участие в торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Евразия».
Ранее Астану посетил еще один знаменитый актер - Николас Кейдж. Он также приехал в Казахстан для участия в XIII Международном кинофестивале «Евразия». После встречи в университете для почетного гостя накрыли дастархан. Там, в лучших традициях казахского гостеприимства, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева накинула на плечи дорогого гостя чапан. Позже фото Кейджа и Мусаходжаевой разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб.
Дамир Байманов
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
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