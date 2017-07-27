В Турции снова произошла экстренная ситуация с казахстанскими туристами

Граждане РК по возвращению домой намерены подать в суд на турецкую авиакомпанию.

Сегодня ночью в турецком городе Анталья снова произошла экстренная ситуация с казахстанскими туристами, в которую вмешался консул Казахстана и оказал им помощь. Об этом на своей страничке в Facebook написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков , передает Zakon.kz





По его словам, наши граждане в очередной раз стали жертвами недобросовестного поведения представителей одной из турецких авиакомпаний.





26 июля в 12 часов дня около 100 пассажиров из разных стран, в том числе 30 казахстанских туристов, должны были вылететь из Антальи в Стамбул. Далее у казахстанцев был запланирован вылет в Алматы.





"По неизвестным пока причинам рейс авиакомпании Onur Air был отложен сначала на два часа, и в последующем переносился каждые два часа, а ближе к полуночи и вовсе был отменен. Всем несостоявшимся пассажирам без объяснения причин просто вернули багаж и объявили об отмене рейса в Стамбул. В результате, не добившись от представителей турецкой авиакомпании каких-либо объяснений, около 20 казахстанских граждан самостоятельно отправились в Стамбул, а 10 туристов, включая малолетних детей, у кого не было с собой достаточных денежных средств ни на еду, ни на ночлег, обратились за помощью к консулу Казахстана в Антальи", - рассказал Жайнаков.





Он отметил, что около полуночи казахстанский дипломат встретился с казахстанцами и при содействии одной из турецких туристических компаний смог срочно организовать питание и разместить их в гостинице.





"Попытки связаться с руководством авиакомпании, получить объяснения причин отмены авиарейса и потребовать обеспечения вылета наших граждан в Стамбул пока ничего не дали. Представители авиакомпании также не дают каких-либо справок с подтверждением своей вины в отмене рейса. С целью оказания помощи казахстанским гражданам в настоящий момент консул Казахстана прорабатывает вопрос организации их отправки на Родину. По словам консула, многие из них намерены по возвращению подать в суд на турецкую авиакомпанию. Считаю, что свою задачу по оказанию экстренной помощи нуждающимся соотечественникам казахстанские дипломаты выполнили. Тем не менее, вопрос об ответственности туристов за себя и за свой отдых остается открытым", - подчеркнул Жайнаков.





Сотрудник МИД напомнил, что всем выезжающим за границу гражданам необходимо тщательно продумывать свою поездку, учитывать возможные риски и позаботиться о сохранении резервной суммы денежных средств во избежание подобных ситуаций.





Перед выездом за рубеж нужно внимательно ознакомиться с соответствующей памяткой на сайте ведомства.





Напомним, в начале июля отдых 24 туристов в городе Анталья чуть не оказался на грани срыва . Накануне заселения выяснилось, что деньги казахстанцев, прибывших в чужую страну, улетели на ветер: турецкая компания «ELITE CLASS», сотрудничающая с отечественными туроператорами, обанкротилась. МИД рекомендовал казахстанцам, планирующим выезд за границу, перепроверять бронь в гостиницах, оплату туров и авиабилетов в оба конца.



