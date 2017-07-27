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Абаев не видит ничего плохого в мемах с Николасом Кейджем в чапане

27 июля 2017, 16:14

Министр информации и коммуникации РК намерен впредь вручать чапан в качестве подарка каждому гостю своего ведомства.

На пресс-конференции в Правительстве РК глава информационного ведомства страны Даурен Абаев оценил мемы с участием голливудского актера Николаса Кейджа в подаренном ему в Астане на кинофестивале «Евразия» чапане, передает корреспондент Zakon.kz.

«По Николас Кейджу. Мне кажется, это гениальная красивая традициям нашего народа, которая превратилась благодаря, я так понимаю, выражению лица Николаса Кейджа в мем», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время министр заявил, что намерен впредь вручать в качестве подарка каждому гостю своего ведомства «только чапан».

«Я здесь абсолютно ничего плохого не вижу, и я даже более того, теперь каждому нашему гостю, который приезжает в наше министерство информации и коммуникаций, буду теперь дарить только чапан», - заключил Д. Абаев.

Ранее знаменитый актер посетил Астану для участия в XIII Международном кинофестивале «Евразия». После встречи в университете для почетного гостя накрыли дастархан. Там в лучших традициях казахского гостеприимства ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева накинула на плечи дорогого гостя чапан. Позже фото Кейджа и Мусаходжаевой разлетелся по соцсетям, а сам актер стал героем фотожаб.

Ксения Давыдова, Астана

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