Звезда «Игры престолов» выступила в защиту скандальной любовной сцены

Во второй серии седьмого сезона «Игры престолов» два персонажа, переводчица Дейенерис Миссандея и воин из армии Безупречных Серый Червь, достигли кульминации своего романа. Зрители были не только обрадованы внезапной близостью между героями, но и несколько шокированы: ранее на телевидении не демонстрировалась эротическая сцена с участием евнуха





Напомним, что, согласно мифологии романов цикла «Песнь льда и пламени» и сериала «Игра престолов» армия Безупречных - это элитные войска города Астапора. Рабы-солдаты тренируются с детства, они славятся своей дисциплиной, умением сражаться с помощью копий, идеальной строевой подготовкой, а также тем, что, когда будущий Безупречный приступает к тренировкам, его кастрируют, таким образом стремясь усмирить в нём плотские страсти. Безупречных тренируют с пяти лет, они обучаются с рассвета до заката. По приказу эти воины могут стоять без движения день и ночь, без еды и воды. Они ничего не боятся, могут вытерпеть любую боль, смерть для них ничего не значит. Чтобы заслужить чести называться Безупречным, юноша должен пойти на рынок рабов с серебряной монетой, найти новорожденного младенца и убить на глазах у матери. Считается, что только так можно убедиться, что у будущего воина не осталось слабости.





В третьем сезоне Дейенерис Таргариен выкупила войско из восьми тысяч Безупречных у их господ, а затем приказала воинам убить своих бывших хозяев и даровала им свободу. Они стали частью её армии, с помощью которой принцесса планирует завоевать Железный трон. Серый Червь - это имя командира Безупречных, избранного ими самими по просьбе Дени (роль досталась британскому актёру и певцу Джейкобу Андерсону). Переводчица Матери драконов Миссандея берётся обучить Серого Червя общему языку, и постепенно между ними вспыхивают романтические чувства, что очень странно, учитывая тот факт, что воин, как и все Безупречные, был кастрирован, то есть, по идее, не должен испытывать влечения к женщине. В последнем вышедшем на настоящий момент эпизоде «Игры престолов» их роман достиг апогея: перед тем, как отправиться на войну, с которой он, возможно, не вернётся, Серый Червь признаётся Миссандее в том, что та стала «его слабостью», и они занимаются любовью.





Зрители восприняли эту сцену по-разному. Некоторые сочли её поводом для шуток, другие отметили, что такая близость выглядит противоестественной. Однако большинство поклонников «Игры престолов» всё же считают, что произошедшее - удивительно чувственная и трогательная сцена, в которой мужчина и женщина предстают равными, отдаваясь своим чувствам и самым сильным желаниям.

Натали Эммануэль, 28-летняя британская актриса, исполнившая роль Миссандеи, в недавнем интервью изданию Entertainment Weekly отметила , что данная сцена стала кульминацией всего произошедшего между персонажами до этого момента :

Жизнь Серого Червя - трагическая история изуродованного человека. Однако он находит способ показать Миссандее свою любовь благодаря невероятному чувству доверия к ней. Для него это важно, и Миссандея знает это. Она действительно любит его. Чувственная сцена - это что-то новое для моей героини, которая всегда держится официально и прямолинейно, не показывая свою уязвимость. Однако в тот момент она совершенно явно демонстрирует то, чего действительно хочет, ведь возможно, что Миссандея и Серый Червь никогда больше не увидят друг друга».



