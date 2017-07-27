EXPO 2017: анонс мероприятий на 28 июля

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.

Полторы тысячи волонтеров ЭКСПО ежедневно выходят на свои смены. Именно они – первыми встречают посетителей и гостей международной, специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017. Напомним, что 800 волонтёров приехали из пяти регионов Казахстана.

Так, в 19:00 на Сцене Национального Дня состоится закрытие июльской смены волонтеров ЭКСПО-2017.

Так, в 19:00 на Сцене Национального Дня состоится закрытие июльской смены волонтеров ЭКСПО-2017.

Также в пятницу состоится празднование Национального Дня Румынии.





В мероприятии примут участие Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Флорин Иордаке, комиссар павильона Румынии Михаил Дору Дедиу и другие официальные лица страны.





Официальная церемония открытия начнется в 15:00 и продлится до 17:00. На сцене национального дня выступит специальный гость, король флейты, музыкант, художник, поэт, обладатель звания Рыцаря Франции, Бельгии и Люксембурга - Георге Замфир. Самый знаменитый пан-флейтист в мире, более 50 лет выступающий на сценах мира, лучший и непревзойденный исполнитель на флейте Пана подарит зрителям незабываемые впечатления. Также, гостей выставки своим выступлением порадует Ассоциация Румынской Культуры "Дакия". Артисты исполнят румынские народные танцы.





После культурной программы планируется экскурсия по Павильону Румыний.





Отметим, что культурные мероприятия в этот день стартуют с 11:00 в павильоне Румынии.