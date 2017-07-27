Пользователи Сети осудили свадьбу 13-летней беременной
27 июля 2017, 18:30
Gодростки поженились ещё в июне, но видео с церемонии было опубликовано лишь несколько дней назад.
В Сети появилось видео со свадьбы 13-летних детей из китайской провинции Хайнань. Такой ранний возраст вступления в брак объясняется незапланированной беременностью невесты, передает Life.
Видео вызвало ярость у жителей Китая, где детские свадьбы являются довольно серьёзной проблемой. К тому же такие браки не признаются законными, ведь минимальный возраст вступления в брак в Китае составляет 20 лет для женщин и 22 года для мужчин.
"Они же сами ещё дети. Как они будут справляться со своими будущими обязанностями?", - написал один из пользователей.
Как сообщается, подростки поженились ещё в июне, но видео с церемонии появилось в Сети лишь несколько дней назад. Свадьбу организовали родители молодожёнов, которые были рады этому союзу, несмотря на ранний возраст новобрачных.
Фото: кадр из видео.
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