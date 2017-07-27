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Пользователи Сети осудили свадьбу 13-летней беременной

27 июля 2017, 18:30

Gодростки поженились ещё в июне, но видео с церемонии было опубликовано лишь несколько дней назад.

В Сети появилось видео со свадьбы 13-летних детей из китайской провинции Хайнань. Такой ранний возраст вступления в брак объясняется незапланированной беременностью невесты, передает Life.

Видео вызвало ярость у жителей Китая, где детские свадьбы являются довольно серьёзной проблемой. К тому же такие браки не признаются законными, ведь минимальный возраст вступления в брак в Китае составляет 20 лет для женщин и 22 года для мужчин.


"Они же сами ещё дети. Как они будут справляться со своими будущими обязанностями?", - написал один из пользователей.

Как сообщается, подростки поженились ещё в июне, но видео с церемонии появилось в Сети лишь несколько дней назад. Свадьбу организовали родители молодожёнов, которые были рады этому союзу, несмотря на ранний возраст новобрачных.

Фото: кадр из видео.

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