1134 пострадавших от деятельности религиозного экстремизма реабилитировано с начала года

Этот результат был достигнут благодаря усиленной работе реабилитационных центров по оказанию теологической консультационной помощи пострадавшим от деструктивных и радикальных религиозных течений.

В первом полугодии 2017 год реабилитировано 1134 пострадавших от деятельности деструктивных религиозных течений. Проведено более 5000 мероприятий с общим вовлечением 6630 человек, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.





Эти результаты достигнуты в рамках реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму с привлечением квалифицированных теологов, религиоведов, психологов, а также представителей религиозных объединений и НПО.

В Казахстане к реабилитационной работе задействованы Управления по делам религий областей, городов Астана и Алматы, а также реабилитационные центры.





В частности, во всех регионах работает Центр исследования проблем религий, а также Консультативно-реабилитационный центр «Насихат» (г. Кокшетау), Учебно-реабилитационный центр имени О. Есенулы при ДУМК и ОО «Нұрлы білім» (г. Караганда), Информационно-аналитический центр «Ансар» (г. Актобе), Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапагат» (г. Атырау).





Данные реабилитационные центры призваны снизить уровень радикализации некоторых групп населения путем реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от влияния деструктивных религиозных течений экстремистского характера.





Кроме этого, информационно-разъяснительная и реабилитационная работа проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, специалисты региональных Управлений по делам религий в первом полугодии этого года провели 3888 встреч с охватом более, чем с 18 000 человек. В результате 264 принявших участие во встречах осознанно отказались от деструктивных религиозных взглядов.





Напомним, Министерством по делам религий и гражданского общества РК совместно с уполномоченными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс мер по теологической и психологической реабилитации лиц, попавших под влияние радикальной и деструктивной религиозной идеологии.



