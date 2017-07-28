Как получить направление на лечение за рубежом за счет государства

Минздрав внес изменения в правила направления казахстанцев на лечение за рубеж за счет бюджетных средств.

Приказом министра здравоохранения РК от 7 июня 2017 года внесены изменения в Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.





Так, для решения вопроса направления граждан РК на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, республиканская организация здравоохранения вносит на рассмотрение рабочему органу следующие документы:





- копия документа, удостоверяющего личность пациента;

- выписка из истории болезни пациента, представленной медицинской организацией, содержащая результаты проведенных исследований и консультаций согласно клиническим протоколам диагностики и лечения сроком давности не более 30 рабочих дней;

- рекомендация республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение в зарубежные медицинские организации.





Рабочий орган утверждает перечень зарубежных медицинских организаций на основе публикуемых в официальных изданиях зарубежными медицинскими организациями отчетов с показателями качества.





Рабочий орган в течение одного рабочего дня, со дня поступления рекомендации республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение в зарубежные медицинские организации вносит в перечень пациентов, претендующих на лечение за рубеж.





Рабочий орган направляет комиссии перечень документов указанных в подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта.

Комиссия состоит из нечетного количество членов Комиссии, председателя, заместителя председателя и членов комиссии. Секретарь Комиссии не является ее членом.





В состав Комиссии включаются представители уполномоченного органа, врачи узких специальностей, представители неправительственных организаций. Члены комиссии принимают участие в их деятельности без права замены.





Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях комиссии, осуществляет общий контроль над реализацией ее решений и несет в соответствии с действующим законодательством персональную ответственность за деятельность, осуществляемую Комиссией и за решения, вырабатываемые Комиссией.





В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.





Председатель комиссии назначает очередное заседание при необходимости внеочередное заседание в экстренных случаях и продолжении лечения.





Комиссия принимает решение:





о выборе зарубежной медицинской организации для получения лечения за счет бюджетных средств с учетом предложенных ценовых предложений и методики лечения;

о проведении лечения пациента, претендующего на лечение за рубеж, в отечественных медицинских организациях с привлечением зарубежных специалистов;

об отказе в лечении за рубежом, в отечественных медицинских организациях с привлечением зарубежных специалистов.





Решение комиссии о направлении (отказе в направлении) пациента на лечение в зарубежные медицинские организации, о выборе зарубежной медицинской организации, о проведении лечения пациента, претендующего на лечение за рубеж, оформляется протоколом заседания комиссии в произвольной форме.





Протокол заседания направляется в рабочий орган в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии посредством электронной почты (сканированный вариант) и оригинал через курьера.





Для вынесения заключения о целесообразности направления граждан на лечение за рубеж, рабочий орган:





- рассматривает документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, представленные республиканской организацией здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня их получения;

- запрашивает у зарубежных медицинских организаций, внесенных в перечень рабочего органа, программу лечения пациента и калькуляцию расходов на ее оказание (далее - ценовое предложение) в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения заключения;

- привлекает врачей медицинской организации, рекомендовавшей лечение за рубежом, к отработке программы ведения пациентов в зарубежной клинике;

- в случае запроса специалистов зарубежных медицинских организаций дополнительной информации о состоянии пациента, в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса проводит телемедицинские консультации с зарубежными медицинскими организациями с предоставлением необходимых результатов исследований, проведенных в медицинских организациях республики;

- представляет комиссии в течение двадцати пяти рабочих дней со дня получения от республиканской организации здравоохранения рекомендацию о направлении пациента на лечение в зарубежные медицинские организации за счет бюджетных средств заключение рабочего органа о целесообразности направления пациента на лечение в зарубежные медицинские организации за счет бюджетных средств по форме согласно приложению 2 к Правилам.





Направление граждан РК на лечение в зарубежные медицинские организации осуществляется в соответствии с перечнем заболеваний, при которых казахстанцы направляются на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, согласно приложению 3 к Правилам; с перечнем отдельных категорий граждан, направляемых на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, согласно приложению 4 к Правилам.





Рабочий орган на основании протокольного решения комиссии о направлении пациента на лечение в зарубежные медицинские организации заключает договор с зарубежной медицинской организацией на предоставление медицинских услуг гражданам РК в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии.





Рабочий орган производит оплату расходов пациента и сопровождающего лица (детям или лицам, нуждающимся в постороннем уходе) на лечение и проезд, в соответствии с ценовым предложением зарубежной медицинской организации.





Рабочий орган оплачивает зарубежной медицинской организации аванс по лечению пациента в размере до 50% от общей суммы договора в течение пятнадцати рабочих дней со дня заключения договора.

Окончательная оплата осуществляется после представления зарубежной медицинской организацией итогового акта выполненных работ (в произвольной форме).





При долгосрочном лечении рабочим органом производится оплата по промежуточным актам выполненных работ.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



