Альварес будет претендовать только на два пояса Головкина
29 июля 2017, 09:49
Пояса WBC и IBO в случае поражения GGG станут вакантными.
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес подтвердил, что в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным будет претендовать только на титулы WBA Super и IBF, в то время как пояса WBC и IBO в случае поражения GGG станут вакантными, сообщает Vesti.kz.
"Я буду очень горд сразиться за эти важные титулы. Это будет лучшее боксерское шоу в этом году, я знаю, что все фанаты в Мексике и за ее пределами получат удовольствие от боя, так как я не только защищу пояс по версии The Ring и звание линейного чемпиона, но и завоюю пояса по версиям WBA Super и IBF", - цитирует Альвареса "Чемпионат".
Напомним, бой пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на шоу ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций. Ранее стали известны и первые участники андеркарта. Подробнее можно прочитать здесь.
Фото: ringtv.com.
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