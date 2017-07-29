Альварес будет претендовать только на два пояса Головкина

29 июля 2017, 09:49

Пояса WBC и IBO в случае поражения GGG станут вакантными.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес подтвердил, что в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным будет претендовать только на титулы WBA Super и IBF, в то время как пояса WBC и IBO в случае поражения GGG станут вакантными, сообщает Vesti.kz.

"Я буду очень горд сразиться за эти важные титулы. Это будет лучшее боксерское шоу в этом году, я знаю, что все фанаты в Мексике и за ее пределами получат удовольствие от боя, так как я не только защищу пояс по версии The Ring и звание линейного чемпиона, но и завоюю пояса по версиям WBA Super и IBF", - цитирует Альвареса "Чемпионат".

Напомним, бой пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на шоу ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций. Ранее стали известны и первые участники андеркарта. Подробнее можно прочитать здесь.

Фото: ringtv.com.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код