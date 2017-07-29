Республиканский отбор на «Әлембарысы» проходит в ВКО

В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области стартовал Чемпионат Республики Казахстан в абсолютной весовой категории, отбор на международный турнир "Әлембарысы", передает Инфоцентр ВКО.





Центральный стадион села Бескарагай собрал 40 борцов из 14 областей Республики Казахстан. Среди них лучшие из лучших, обладатели титула «Қазақстанбарысы» Айбек Нугымаров, Мухит Турсынов, Бейбыт Ыстыбаев и другие.





Стоит отметить, что в рамках реализации направления "Туған жер" программной статьи "Рухани жаңғыру" Президента Республики Казахстан, меценаты, деятели и ветераны спорта района проявили инициативу в проведении мероприятия. Тем самым они внесли свой вклад в выявление талантов, будущих чемпионов спорта, это также является одной из форм социальной ответственности бизнеса и поддержки малой родины. Само проведение соревнований по такому уникальному виду национального спорта как "қазақ күресі" является важнейшим элементом возрождения и поддержания патриотического духа в воспитании подрастающего поколения, который был отражен в статье Президента "Рухани жаңғыру".





Добавим, что в рамках торжественного открытия Чемпионата состоялось театрализованное представление "Батаменен ел көгерер" и молодежный флешмоб из 3 блоков: "ЭКСПО-2017", "Спорт" и "Под единым шаныраком". Основные соревнования по "қазақ күресі" пройдут сегодня 29 июля.



