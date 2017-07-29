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Госзаказ на специальность «Общая медицина» составил 2700 грантов

29 июля 2017, 18:23

В 2017-2018 учебном году общее число грантов – 3150.

В текущем году государственный образовательный заказ составляет 3150 грантов, из них по специальности «Общая медицина» государственный заказ на 2017-2018 учебный год составляет 2700 мест.

Ввиду особого статуса (национальный университет) приказом Министра здравоохранения РК от 27 июля 2017 года № 560 размещение государственного образовательного заказа проведено только в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова (Общая медицина – 385 мест, в т.ч 270 с каз.языком; Педиатрия – 150, в т.ч. 100 с каз.языком; Стоматология – 20, в т.ч. 10 с каз.языком; Сестринское дело – 20, в т.ч. 10 с каз.языком; Фармация – 15, в т.ч. 10 с каз.языком; Общественное здравоохранение – 10, в т.ч. 5 с каз.языком).

По остальным медицинским ВУЗам квотирования нет, и проводится общий конкурс, что увеличивает возможность поступления абитуриентов в выбранный ВУЗ.

Все организации образования, имеющие лицензию по специальности «Общая медицина», принимают документы абитуриентов для участия в конкурсе на обучение по государственному образовательному гранту в КазНМУ и в общем конкурсе на обучение по государственному образовательному гранту в других ВУЗах.


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