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Голос Димаша Кудайбергенова заставил расплакаться репрессированную женщину из ЮАР

29 июля 2017, 20:33

Поклонница описывает, что окаменела от горя и просто думала о произошедшем на протяжении 28 лет.

Фан-клуб казахстанского певца Димаша Кудайбергена опубликовал в youtube трогательный видеоролик с рассказом поклонницы певца из ЮАР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео неизвестная женщина описывает историю давних лет, когда спецслужбы страны на ее глазах убили ее парня только за то, что он был мулатом. Поклонница описывает, что окаменела от горя и просто думала о произошедшем на протяжении 28 лет. И случайно услышанная спустя много лет песня Димаша Кудайбергена заставила сильную женщину разрыдаться.

«Неделю назад я ехала на остров, где живу сейчас. В машине я слушала песни. И вдруг запел Димаш. Это была песня «Океан времени». Впервые я не могла сдержать слез. Я остановила машину и спустилась на пляж. И рыдала без остановки впервые за 28 лет», - говорит женщина.

Группа «Dimash dostar», где был опубликован трогательный ролик, насчитывает уже порядка 2 тысяч человек.

«С разрешения автора (как мы понимаем, она жила в ЮАР во время апартеида - расового разделения и сегрегации) публикуем пост об исцеляющем голосе Димаша. Она просила называть ее Джей и не хотела бы, чтоб ее жалели. Очень просила подчеркнуть невероятную магическую силу голоса Димаша», - пояснили в фан-клубе.



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