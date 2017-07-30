Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Йемене холера унесла жизни 1992 человек

30 июля 2017, 00:06

С начала эпидемии, с 27 апреля, в Йемене зафиксировано около 419 804 случаев заболевания холерой.

Число жертв эпидемии холеры в Йемене возросло до 1992 человек, пишет «Анадолу».

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала эпидемии, с 27 апреля в стране зафиксировано около 419 804 случаев заболевания холерой. Эпидемия холеры в стране унесла жизни 1992 человек.

Больше всего летальных исходов эпидемии наблюдалось в провинции Хадджа, в городах Ходейда, Ибб и Таиз. Со вчерашнего дня погибли три человека, что говорит о снижении случаев смерти.

До сих пор от холеры излечились 405 706 человек.

Разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. Около трех миллионов людей, вынужденных покинуть дома, ежедневно подвержены риску подхватить инфекцию из-за нехватки чистой воды и скопления мусора.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...