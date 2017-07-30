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Лучшая работа в мире — тестировщик губной помады

30 июля 2017, 11:53

Мужчина должен был быть лысым, чтоб поверхности для тестирования помады хватило на всех.

Очевидно, в 50-х годах прошлого века для успешного тестирования губной помады в США требовалась группа женщин, их губы и собственно помада. А самая главная составляющая теста — счастливый мужчина, которого эти женщины и целовали. Причем подопытный должен был быть лысым, чтоб поверхности для тестирования хватило на всех.

Эти снимки сделал фотограф журнала LIFE Йель Джоэл (Yale Joel), который в свое время задокументировал большинство значительных моментов середины XX века. Джоэл снимал звезд, от Мэрилин Монро до популярных моделей. Он заработал репутацию фотографа, для которого нет ничего невозможного, ему лучше всех удавались съемки со спецэффектами, необычным оборудованием.


















Источник: Bigpicture.

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