Полиция не рассматривает версию теракта при стрельбе в ночном клубе в ФРГ
30 июля 2017, 16:00
По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака.
Полиция ФРГ не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате которой погиб один человек. Об этом пишет газета Südwest Presse со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака, он долгое время жил в Констанце. Полиция пока не подтверждает эту информацию.
Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.
Фото: AFP 2017 / Christof Stache.
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