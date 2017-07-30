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Полиция не рассматривает версию теракта при стрельбе в ночном клубе в ФРГ

30 июля 2017, 16:00

По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака.

Полиция ФРГ не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате которой погиб один человек. Об этом пишет газета Südwest Presse со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака, он долгое время жил в Констанце. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.

Фото: AFP 2017 / Christof Stache.

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