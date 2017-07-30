Полиция не рассматривает версию теракта при стрельбе в ночном клубе в ФРГ

По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака.

Полиция ФРГ не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке в немецком городе Констанц, в результате которой погиб один человек. Об этом пишет газета Südwest Presse со ссылкой на полицию, передает Об этом пишет газета Südwest Presse со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





По данным СМИ стрелявший был выходцем из Ирака, он долгое время жил в Констанце. Полиция пока не подтверждает эту информацию.





Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.



