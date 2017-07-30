Родственник погибшего при падении ЯК-12 упрекнул государство в бездействии

По информации родственников, эксперт, проводящий опознание тел, не может сделать этого на месте и необходимо везти их в Алматы на генетическую экспертизу.

Родственники погибшего не смогли приехать на генетическую экспертизу по финансовым причинам, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации родственников, эксперт, проводящий опознание тел, не может сделать этого на месте и необходимо везти их в Алматы на генетическую экспертизу.

«Я уже писал, что пилот самолета, Халит Акбердинов - мой родственник (брат жены моего брата). Семья покойного живёт откровенно небогато. В общем приехать на генетическую экспертизу по финансовым причинам пока не смогли. Родственники конечно же помогают как могут. Но тут еще и билетов нет», — написал на странице в Facebook родственник погибшего.

Сообщается, что время экспертизы неизвестно, а «авиакомпании Казавиа хоть и объявило, что поможет семьям, пока никакой помощи не предлагало».

«Элементарно привезти родных в Алматы на место экспертизы. Или обеспечить передачу генетического материала из Караганды на место экспертизы (я не знаю у нас это в Астане или в Алматы делают). Хоть авиакомпания и частная, на регуляторе отрасли, то есть на государстве какая-то ответственность лежит. Поэтому государство могло бы максимально содействовать в таких случаях. А тут какой-то вакуум. Не знаю есть ли у нашей авиации профсоюз, но авиакомпании Скат, BekAir или Эйр Астана могли бы содействовать и в билетах родственникам погибшего летчика и в доставке тел на Родину», — отметил мужчина.

Позднее, в комментариях к посту он отметил, что представители авиакомпании вышли с ними на связь. "Сказали можно завтра послезавтра забирать и машина компании повезет тело на Родину", - написал Такабаев, отметив, что похороны пройдут 31 июля утром.

Напомним, что два человека погибли в результате авиакатастрофы в Алматинской области. Факт крушения самолета подтвердили в комитете гражданской авиации МИР РК. Позже стало известно, что Комитет гражданской авиации МИР РК приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиакатастрофы. Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов прокомментировал авиакатастрофу в Алматинской области.По его словам, предварительной причина крушения – столкновение самолета с землей.