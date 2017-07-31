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В Алматы при ДТП пострадали четыре человека

31 июля 2017, 01:36

Mercedes влетел в яму.

В ночь на 31 июля в Алматы произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на Джандосова – Хаджи Мукана, напротив школы №187. Автомобиль Mercedes S-класса двигался в восточном направлении по улице Джандосова. С Хаджи Мукана, не уступив дорогу, выехала Honda Accord.

В результате столкновения Honda вылетела на полосу встречного движения, а Mercedes угодил в яму у школы, которая находится на ремонте.

В аварии пострадали четыре человека: оба водителя и по одному пассажиру из каждой машины.



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