В Алматы горело кафе
31 июля 2017, 08:11
Жертв и пострадавших нет.
В Алматы ночью загорелось кафе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
"31.07 в 02:58 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании в ресторане, расположенного по адресу: Бостандыкский район, ул. Мынбаева, д.117/40, ресторан «Asian BarBeQue»", - сообщили в ДЧС.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 03:06 часов.
Как выяснилось, произошло горение стен и потолочного перекрытия кухонных помещений на 2-ом этаже 2-х этажного здания. Пожар локализован в 03:18 часов и ликвидирован меньше чем за 20 минут, в 03:23 часов.
Площадь пожара составила 70 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: bsnscb.com
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