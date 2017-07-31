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В Алматы горело кафе

31 июля 2017, 08:11

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы ночью загорелось кафе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

"31.07 в 02:58 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании в ресторане, расположенного по адресу: Бостандыкский район, ул. Мынбаева, д.117/40, ресторан «Asian BarBeQue»", - сообщили в ДЧС.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 03:06 часов.

Как выяснилось, произошло горение стен и потолочного перекрытия кухонных помещений на 2-ом этаже 2-х этажного здания. Пожар локализован в 03:18 часов и ликвидирован меньше чем за 20 минут, в 03:23 часов.

Площадь пожара составила 70 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: bsnscb.com

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