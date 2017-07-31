"100 новых лиц Казахстана": Как молодой парень стал волонтером в скорой помощи

Инженеру, бизнесмену и волонтеру Арману Касымову всего 27 лет. В начале своей волонтерской службы он работал санитаром в скорой помощи Атырау. 18-летний парень бесплатно мыл машину, упаковывал медикаменты и грузил носилки. Сейчас парень занимается собственным бизнесом. Пример Армана Касымова вдохновил и других ребят. Недавно на его пост-призыв в социальных сетях откликнулось 300 человек. 300 волонтеров решили бесплатно помочь медикам — это больше чем самих сотрудников скорой помощи.

Молодой человек отмечает, что связал свою жизнь с работой скорой помощи после личного опыта. Как-то бригада скорой ехала к его близким очень долго. Худшего из возможных исходов могло и не случиться, поспей скорая вовремя. На следующий день парень пошел выяснять, почему так произошло. В итоге — напросился в одну карету санитаром и несколько лет бесплатно работал каждый день. За это время он увидел и героический труд врачей, и благодарность пациентов.

Родные, друзья, знакомые давно к этому привыкли, а поначалу не понимали, крутили пальцем у виска, мол, чудит. На дежурство Арман выходил регулярно в свободное от основной работы время. Зарплату на скорой не получал. По сути волонтеры никогда не получают вознаграждение за свой труд, не считая морального удовлетворения. Сейчас Арман работает в собственной компании, с друзьями занимается приборостроением.

Это был 2008 год. Тогда он заочно учился в университете и работал по профессии в нефтяной компании по вахтовому методу. Это были годы тяжелого труда и недосыпа. Начиналось его волонтерство с простых задач «отнеси-принеси», сбегай за носилками, помой салон машины. Со временем, набравшись опыта, он стал уже полноценным санитаром.





"Когда я сказал диспетчерам, чего хочу, надо мной посмеялись и отправили к главврачу. Тот подумал и сказал: а почему бы и нет? Мужская помощь всегда нужна: таскай носилки, ящики. Через пару недель дневной смены, с 8 утра до 8 вечера, мне предложили попробовать себя в ночные и в смены выходных дней. Мол, самое «веселье» именно тогда. Ну я и согласился. Действительно, насмотрелся концертов. Однажды диспетчер передает вызов «ножевое ранение в грудь». Мы летим: ножевое в грудь – это почти всегда смертельный исход. Входим со скорбными лицами: похоже, придётся констатировать смерть и выражать соболезнование. Но лежит совершенно живой потерпевший, 1991 года рождения, с пятном зелёнки на груди. Мальчик устал от жизни и решил умереть. Вычитал, что самое безболезненное – ударить себя гвоздём в сердце, но не решился и придумал вариант: отрезать левый сосок и безболезненно истечь кровью. Отрезал ножницами и сам, вопя от боли, вызвал «скорую».





В другой раз меня чуть не женили. Открывается дверь, и оттуда сигаретный дым, перегаром несёт – серьёзная пьянка идёт. А в соседней комнате у девушки истерика, с сердцем плохо, давление – семейный скандал. Мать назвала дочь девушкой легкого поведения. Вкололи успокоительное, сидим, ждём, как положено – 15 минут, наблюдаем. Тут входит мать и начинает выяснять: сколько лет, женат, работаешь-учишься?.. Ой, мол, а вы с моей дочерью ровесники, оставь свой номер, а давай поближе познакомитесь. И начала выпроваживать бригаду, а меня оттеснять в ту комнату, где отец гудит с друзьями. Кое-как убежали оттуда", - рассказал Арман местному изданию.





Об Армане также сняли передачу из цикла идеологических программ о «простых героях». Снимали четверо суток: дома, в офисе его маленькой собственной компании, в спортивном зале, куда он ходит на айкидо уже 8 лет и, разумеется, на работе в «скорой».





"Сейчас иногда, когда есть время, выхожу в смены или заменяю по просьбе бывших коллег тех, кто не может выйти. А теперь я решил поменять стратегию. Мой контракт на Кашагане закончился, я начал свой бизнес, по специальности. Открыл фирму. Теперь, если дело пойдёт, буду помогать «скорой» финансами, либо закупать оборудование, либо подарю машину".





"Иногда, когда уставал или добивали доводы друзей и близких, мол, зачем тебе это надо, я спрашивал себя: а действительно, зачем? В эти моменты память подсовывала ответ. Когда в Японии случилось страшное цунами, показывали сюжет, как очень старый японец разбирал на руинах своего дома строительный мусор: пластик – отдельно, стекло – отдельно… У него спросили: зачем вы это делаете, всё же разрушено? Он ответил: "Когда на нас сбросили бомбу, мы отстроили города еще краше, чем были. И теперь построим лучше, чем было, просто каждый должен вносить свой вклад". Я для себя извлёк: чем трепать языком и жаловаться, лучше делать малое, но дело".



