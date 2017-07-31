В ЮКО молодой человек инсценировал собственное похищение
31 июля 2017, 12:29
Он уехал в другой город.
Полицейские задержали молодого мужчину, инсценировавшего собственное похищение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
27 июля в дежурную часть Сайрамского РУВД с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что без вести пропал его родственник, 1995 г.р., который днем ранее отправился с товаром в Шымкент и домой не вернулся.
В тот же день на трассе Шымкент-Шаян полицейские обнаружили автомашину пропавшего, с разбитыми стеклами, внутри был найден сотовый телефон.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 125 ч. 2 УК РК «Похищение человека».
В результате оперативно-розыскных мероприятий нашли 22-летнего без вести пропавшего на одной из съемных квартир в Кызылорде. Как пояснил молодой человек, он инсценировал свое похищение и выехал в соседний город с деньгами, вырученные за товар, где тратил их на свои нужды.
В настоящее время полицейскими выясняются мотивы и обстоятельства происшедшего. Проводится проверка.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870874-949fc25e406fd7b7eca1a5b8f0146ad7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...