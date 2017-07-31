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В ЮКО молодой человек инсценировал собственное похищение

31 июля 2017, 12:29

Он уехал в другой город.

Полицейские задержали молодого мужчину, инсценировавшего собственное похищение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

27 июля в дежурную часть Сайрамского РУВД с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что без вести пропал его родственник, 1995 г.р., который днем ранее отправился с товаром в Шымкент и домой не вернулся.

В тот же день на трассе Шымкент-Шаян полицейские обнаружили автомашину пропавшего, с разбитыми стеклами, внутри был найден сотовый телефон.


Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 125 ч. 2 УК РК «Похищение человека».

В результате оперативно-розыскных мероприятий нашли 22-летнего без вести пропавшего на одной из съемных квартир в Кызылорде. Как пояснил молодой человек, он инсценировал свое похищение и выехал в соседний город с деньгами, вырученные за товар, где тратил их на свои нужды.

В настоящее время полицейскими выясняются мотивы и обстоятельства происшедшего. Проводится проверка.

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