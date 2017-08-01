Основатель "Клуба добряков": У человека две руки: одна, чтобы помочь себе, а другая, чтобы помочь другим

Основанное в 2015 году казахстанское волонтерское движение «Клуб добряков» на сегодняшний день курирует такие крупные города, как Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, а также Костанай и Актобе. Руководит столичным объединением удивительная женщина Гульмира Абдрашева.





О таких людях должны знать все казахстанцы. Именно поэтому Гульмиру внесли в список кандидатов в проект "100 новых лиц Казахстана", передает Zakon.kz





Гульмира Абдрашева родилась в городе Лисаковск в Костанайской области. В семье, где папа энергетик, а мама медицинский работник, было двое дочерей. Старшей была Гульмира. Девочек с детства учили уважать взрослых и помогать ближним. Окончив местную школу-гимназию №5, Гульмира поступила в Институт бизнеса и управления. После окончания она переехала в столицу и девять лет проработала в крупной нефтяной компании. Потом по собственному желанию она ушла в бизнес и начала уделять больше внимания волонтерской деятельности.





Пару лет назад Гульмира открыла для себя одну из прелестей социальной платформы Instagram – высокую эффективность вовлечения пользователей. Она создала открытую группу «Клуб добряков», где размещается база людей, нуждающихся в помощи. Девиз клуба: «Будь полезен, где бы ты ни был!»





Клуб часто публикует самые разные объявления: от необходимости переливания крови до перевозки людей на авто. Клуб создается по запросу людей в том городе, где они хотели бы основать благотворительное движение под именем «Клуб добряков».





По словам Гульмиры, нужно иметь большой стержень, который ни один ветер не сломает.





«Многие, находясь на моей странице в Instagram, думают, что у нас все в рюшечках и все легко получается. Но никто не знает, что стоит за моей улыбкой», - говорит она.





«Клуб добряков» не часто обращается за помощью к государству. Но при обращениях акимат всегда идет на встречу. Идея клуба в том, чтобы каждый человек снял шоры и открыл сердце.





«У человека две руки: одна, чтобы помочь себе, а другая, чтобы помочь другим. Не нравится, что ты получаешь от жизни, оглянись вокруг и посмотри, как ты живешь и что ты отдаешь. Все циклично. Это нужно знать, как догму», - говорит Гульмира.





Благодаря клубу свыше 30 человек было устроено на работу. На постоянном попечении клуба есть семьи, в которых один или более детей инвалиды, многодетные семьи с грудничками, одинокие пенсионеры. Также временную поддержку клуб оказывает людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.





Гульмира реализует волонтерскую и благотворительную деятельность, безвозмездно помогая социально уязвимым слоям населения, нуждающимся, бездомным животным. Совершение благих дел не приносит Гульмире никакой финансовой выгоды. Она объединяет неравнодушных жителей столицы для совершения добрых поступков. На своем примере Гульмира Абдрашева показывает, что значит быть настоящим добряком.









В одном из интервью Гульмира рассказала, что раньше со своей страницы в соцсети периодически рассказывала о нуждающихся семьях.





«Потом я поняла, что желающих помочь очень много, они просто не знали, с чего начать. Так появилась идея создать некую платформу, где можно было бы найти все данные. К тому времени у меня уже была база нуждающихся семей, и дело оставалось за малым – разместить информацию и правильно ее донести до общественности. У меня отличная команда волонтеров, которая мне очень помогает, и я не ощущаю сильную загруженность.





Когда в других городах открывается новый клуб, обязательным условием мы ставим, помимо помощи людям, брать на баланс местные приюты для бездомных животных. Когда люди начнут нести ответственность за тех, кто слабее, тогда не будет и брошенных детей. А человек, который накормит бездомную кошку или вылечит пса, знайте точно: он и человека не оставит в беде. Те же, кто громче всех орет - «Я лучше людям помогу», не помогут никому. Эти слова так и останутся пылью – поверьте моему опыту», - отмечает она.





По словам Гульмиры, в клубе ценят любую помощь. Иногда улыбка или рука поддержки на плече – это именно то, что необходимо в этот момент человеку. По её словам, «Клуб добряков» стал популярным из-за абсолютной прозрачности.





«Мы выставляется фото семьи, которая нуждается в помощи, размеры одежды и прямой контакт – никаких других контактов. Естественно семьи перед этим проверяются, и даже если у волонтеров нет времени досконально проверить все данные, мы всегда просим фото поступающих «новичков», таким образом, минимизируем риски мошенничества».





«Как бы это банально ни звучало, нужно начать с себя. Невозможно изменить мир, не меняя себя. Люди должны понимать, что все в жизни циклично. Зло порождает зло, а добро – добро. Вот, сажает бабушка во дворе цветы, кормит бездомных животных, покупает со своей пенсии дворовой детворе конфет – она не ждет за свои поступки признания, аплодисментов. Она просто не может жить по-другому. Вроде бы не делает она чего-то гениального, но кому-то светлее от ее маленьких дел, кому-то живется легче. А она и не знает, что добро, благодаря ей, разрастается, как паутинка. Поэтому, чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Не быть равнодушным», - считает Гульмира Абрашева.





Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» - это отражение жизни реальных людей со всех уголков нашей страны. Президент Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» предложил обратить внимание казахстанцев на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





Главная цель проекта – найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту. Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. В нем сможет принять участие любой желающий.





Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же Вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей. Главный критерий – это реальный вклад в развитие независимого Казахстана. Для этого нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки.





На сайте проекта будут доступны все истории, и каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях. Далее – рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».



