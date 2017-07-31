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Больше всего в Казахстане зарабатывают финансисты и страховщики

31 июля 2017, 16:46

Зарплата в этих отраслях в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень.

Министерство национальной экономики сообщило, какие заработные платы получали в регионах во втором квартале этого года. Так, больше всех в Казахстане зарабатывают финансисты, сообщает Zakon.kz.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 149 951 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 104,4%, реальной – 97,1%.

Если смотреть по отраслям, то наиболее высокая номинальная заработная плата отмечается в финансовой и страховой деятельности – 315,3 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности – 253,2 (в 1,7 раза), в сфере информации и связи – 222,4 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере промышленности – 202,3 тыс. тенге (в 1,3 раза), в сфере строительства – 184,9 тыс. тенге ( в 1,2 раз).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве– 88,3 тыс. тенге на 41,1% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Мангистауской области – 253,9 тыс. тенге, что в 1,7 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 103,1 тыс. тенге, что на 31,3% ниже среднего уровня по стране.



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