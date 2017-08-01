Гражданский активист предоставил К.Касымову "компромат" на госслужащих
1 августа 2017, 08:20
Госслужащие без стеснения выкладывают фото с застолий, алкоголем и оружием.
Гражданский активист показал "компромат" на сотрудников правоохранительных органов министру внутренних дел Калмуханбету Касымову, передает Zakon.kz.
Об этом активист Антон Волков написал на личном блоге главы ведомства. Он заявил, что госслужащие без стеснения выкладывают фото с застолий, алкоголем и оружием.
"При проведении мониторинга на предмет соблюдения госслужащими норм этического кодекса проанализированы соцсеть "Вконтакте". Ранее местным чиновникам рекомендовали не фотографироваться на свадьбах с незнакомыми людьми. По словам уполномоченного по этике Павлодарской области Юрия Фельдмана, незнакомец может оказаться членом ОПГ или радикального общества, что впоследствии обернется серьезными неприятностями для госслужащего", - написал в своем обращении Антон Волков.
К письму активист предоставил ссылку на вышеуказанные фотографии.
Глава ведомства не оставил без ответа обращение и прокомментировал его.
"По Вашему обращению в настоящее время ДВД Павлодарской области (далее - ДВД) проводится служебное расследование. О результатах проверки Вам будет сообщено дополнительно ДВД", - написал К.Касымов.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870976-6b6882f0b254bf449b9f6123e6132c18
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...