В центре Алматы загорелся магазин, двое пострадали

Пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом по соседству.

Во вторник, 1 августа, в Алматы произошел пожар в магазине в Алмалинском районе, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

Согласно официальной информации ДЧС, в 10:51 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении магазина по адресу: Алмалинский район, ул. Шарипова, 19. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызову через 4 минуты, в 10:55 часов.

К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля магазина. Создалось угроза распространения на близрасположенный жилой дом. Угроза распространения снята путем оперативного ввода пожарных стволов.

В ходе тушения пожара эвакуировано 4 газовых баллона. Принятыми мерами пожар локализован в 11:06 часов и ликвидирован, в 11:10 часов.

Площадь пожара составила 30 кв.м.

Есть данные о двух пострадавших, которые получили ожоги. Их госпитализировали в ГКБ.

Предварительная причина пожара: воспламенение газового баллона при его замене.

Огнем частично повреждены две автомашины – Kia Rio и Hyundai Tucson.



