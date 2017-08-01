Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В центре Алматы загорелся магазин, двое пострадали

1 августа 2017, 11:32

Пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом по соседству.

Во вторник, 1 августа, в Алматы произошел пожар в магазине в Алмалинском районе, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

Согласно официальной информации ДЧС, в 10:51 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении магазина по адресу: Алмалинский район, ул. Шарипова, 19. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызову через 4 минуты, в 10:55 часов.

К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля магазина. Создалось угроза распространения на близрасположенный жилой дом. Угроза распространения снята путем оперативного ввода пожарных стволов.

В ходе тушения пожара эвакуировано 4 газовых баллона. Принятыми мерами пожар локализован в 11:06 часов и ликвидирован, в 11:10 часов.

Площадь пожара составила 30 кв.м.

Есть данные о двух пострадавших, которые получили ожоги. Их госпитализировали в ГКБ.

Предварительная причина пожара: воспламенение газового баллона при его замене.

Огнем частично повреждены две автомашины – Kia Rio и Hyundai Tucson.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...