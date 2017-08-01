150 тг за проезд: в Управлении транспорта пояснили необходимость дифференцированного тарифа

Любители наличности теперь будут вынуждены платить за одну поездку 150 тенге.

С 1 августа 2017 года оплата проезда в автобусах Алматы переходит на дифференцированный тариф , сообщает , сообщает Zakon.kz





Нововведения коснулись любителей наличности, теперь они будут вынуждены платить за одну поездку на автобусе или троллейбусе 150 тенге, стоимость проезда по карточкам «Онай» остается прежней - 80 тенге.





«Дифференцированный тариф - это не повышение тарифа. Это возможность предоставить пассажирам более широкую гамму услуг. Например, мы можем подвязать к системе «Онай» пригородные маршруты, ввести дисконтную систему оплаты. Так, первые 10 поездок будут по 80 тенге, вторые десять - по 75, третьи - по 70 тенге. Также рассматриваем внедрение системы бесплатной пересадки в течении определенного промежутка времени. Не вижу причин для паники, пассажирам будет удобнее платить по карте», - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов.





Введение дифференцированного тарифа поможет легализовать рынок пассажирских перевозок южной столицы.





«Результаты первого дня дифференцированного тарифа таковы, - продолжил Исахов.- За первую половину дня было собрано более 23 млн тенге, тогда как в прошлый вторник 25 июля за весь день мы собрали 26 миллионов. Внедрение системы позволило вывести 28% пассажиров из тени. На 48% мы собрали больше денег через систему «Онай». Внедрение дифференцированного тарифа позволяет нам показать общий рынок пассажирских перевозок».





Заплатить за проезд в автобусе или троллейбусе можно наличными (150 тенге), а также банковской картой, картой «Онай» и посредством SMS (80 тенге). Повышение тарифа до конца года не планируется. Введение дифференцированного тарифа не повлияет на льготный проезд. Безбилетников контролеры в сопровождении органов местной полиции будут штрафовать с октября, сумма штрафа составит 2 МРП (4 538 тенге).





«Мы с МПС договорились, что если человек пойман без билета, но готов оплатить 150 тенге или купить карту «Онай», то мы его не штрафуем. Тех, кто отказывается оплачивать 150 тенге или покупать карту, тех штрафуем. Сегодня сам лично участвовал в рейде. Там одна женщина заявила, что по религии не может пользоваться карточкой. Если у человека есть карточка «Онай», он садится в автобус, а терминал не работает, то он едет бесплатно. Если человек готов платить по 150 тенге наличными, пусть платит. Если хочет платить 80 тенге, путь приобретет карточку»,- подытожил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.



