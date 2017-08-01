В Талгаре полицейская машина насмерть сбила пешехода
1 августа 2017, 17:49
В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.
В Алматинской области водитель служебной машины сбил пешехода, который впоследствии скончался в больнице, передает Zakon.kz.
Информация о случившемся появилась на паблике zhest_kz. Сообщается, что ДТП произошло 28 июля в Талгаре по ул.Кунаева. Патрульная машина с номером 922 КР 05, за рулем которой находился сотрудник Талгарского РУВД, сбила пешехода, который возвращался домой с работы. Произошло это в пределах от 22:00 до 22:30 час.
"До дома оставалось совсем немного времени, в тот момент, когда он начал переходить ул. Кунаева, на него и был совершен наезд. Патрульная машина двигалась со стороны автостанции на очень большой скорости. Пока ехала скорая, которую вызвали очевидцы, не полиция, он истекал кровью. В итоге на утро он скончался в реанимации", - сказано в сообщении.
В пресс-службе ДВД Алматинской области информацию подтвердили. По данным ведомства, сейчас расследуется уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.
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