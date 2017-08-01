ХК "Арлан" обыграл бронзового призера ВХЛ на мемориале Парышева

Кокшетауский "Арлан" стал в прошлом сезоне чемпионом регулярного сезона первенства Казахстана по хоккею с шайбой в высшей лиге

Победитель регулярного сезона высшей лиги чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой кокшетауский "Арлан" начал предсезонный мемориал Николая Парышева с победы над тюменским "Рубином".

"Арлан" в прошлом году после победы в регулярке дошел до полуфинала плэй-офф национального первенства республики, где уступил "Темиртау". "Рубин" выступает в Высшей хоккейной лиге, в прошлом сезоне в плэй-офф этого соревнования он дошел до полуфинала, где уступил усть-каменогорскому "Торпедо" и стал бронзовым призером Кубка Братина.

Во вторник эти два коллектива встретились в матче открытия турнира памяти директора курганского предприятия "Курганстальмост" Николая Парышева, который стоял у истоков появления в Кургане команды "Зауралье", выступающей в Высшей хоккейной лиге. Несмотря на то, что "Рубин" был заведомым фаворитом встречи, хоккеисты из Кокшетау первыми открыли счет в матче – это сделал на второй минуте игры Буценко.

Под занавес первой трети клубу ВХЛ удалось отыграться, но во второй двадцатиминутке Казанцев и Петров вывели "Арлан" вперед. А когда на 45-й минуте игры Потайчук довел преимущество казахстанского клуба до разгромного, в воздухе запахло настоящей сенсацией. Российские хоккеисты до финальной сирены сумели дважды поразить ворота казахстанской команды, но в итоге "Арлан" заработал три полновесных очка на этом турнире.

В турнире также принимают участие еще два российских клуба – участника ВХЛ: хозяева льда, курганское "Зауралье", и челябинский "Челмет", которые вечером во вторник встретятся между собой. Следующую игру в рамках мемориала "Арлан" проведет 3 августа против челябинского клуба, на следующий день завершит соревнования матчем против хозяев льда.

Источник: Sputnik Казахстан

© Foto: официальный сайт ХК "Арлан"